Paciente com câncer recebe homenagem no último dia de quimioterapia no ES

A contadora Jessica de Barros Rodrigues, de 34 anos, viveu um dia inesquecível na última sexta-feira (16). Em tratamento contra um câncer de mama desde março deste ano, ela recebeu uma linda homenagem a caminho da última sessão de quimioterapia.
Parentes e colegas de trabalho de Jessica organizaram uma carreata com direito a balões, cartazes e até um ônibus rosa. Ela mora no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Em direção ao hospital, localizado em Vitória, ela foi surpreendida. “Eu não estava esperando, fiquei muito emocionada”, relatou.
Diagnóstico
Jessica não tem histórico de câncer de mama na família e descobriu a doença após realizar um autoexame em outubro do ano passado. Ela estava se arrumando para ir ao trabalho quando sentiu um caroço na mama. Após ir ao médico e realizar alguns exames, foi detectado um tumor aparentemente benigno.
Porém, como o tumor estava aumentando progressivamente o tamanho e ela precisou passar por uma cirurgia no dia 22 de dezembro para retirá-lo. Após o procedimento, o resultado da biópsia apontou que, na verdade, o nódulo era maligno. “Pouco tempo depois, novos exames precisaram ser realizados e descobrimos que já tinha outro caroço. Ou seja, estava se espalhando”, explicou ela.
Com o diagnóstico da doença, Jessica começou as sessões de quimioterapia em março. O apoio dos colegas de trabalho e da família foi essencial durante o processo. Toda semana ela recebia flores e mensagens de carinho.
A fé e as atividades físicas também foram essenciais para a contadora enfrentar os efeitos colaterais do tratamento. Jéssica sentiu muito enjôo, dor de cabeça, inchaço, dores nas juntas, formigamento nas mãos e nos pés e lentidão do raciocínio. "Aprendi a conviver com os sintomas, pois eu tinha certeza que eram passageiros", descreveu.
A emoção também transbordou no coração de Jessica no dia em que ela precisou raspar a cabeça. Dias depois, o esposo, a mãe e os filhos dela também decidiram mudar o visual. Agora, com o fim das sessões, ela irá voltar ao médico para realizar uma nova cirurgia.
Após o procedimento, será necessário aguardar o resultado da biópsia. "Dando negativo estarei livre do câncer e será analisado se continuarei com alguma medicação", finalizou.