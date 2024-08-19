Paciente com câncer recebe homenagem no último dia de quimioterapia no ES

A contadora Jessica de Barros Rodrigues, de 34 anos, viveu um dia inesquecível na última sexta-feira (16). Em tratamento contra um câncer de mama desde março deste ano, ela recebeu uma linda homenagem a caminho da última sessão de quimioterapia.

Parentes e colegas de trabalho de Jessica organizaram uma carreata com direito a balões, cartazes e até um ônibus rosa. Ela mora no bairro Nova Valverde, em Cariacica . Em direção ao hospital, localizado em Vitória, ela foi surpreendida. “Eu não estava esperando, fiquei muito emocionada”, relatou.

A homenagem teve ônibus rosa, flores e cartazes Crédito: Arquivo pessoal

Diagnóstico

Jessica não tem histórico de câncer de mama na família e descobriu a doença após realizar um autoexame em outubro do ano passado. Ela estava se arrumando para ir ao trabalho quando sentiu um caroço na mama. Após ir ao médico e realizar alguns exames, foi detectado um tumor aparentemente benigno.

Porém, como o tumor estava aumentando progressivamente o tamanho e ela precisou passar por uma cirurgia no dia 22 de dezembro para retirá-lo. Após o procedimento, o resultado da biópsia apontou que, na verdade, o nódulo era maligno. “Pouco tempo depois, novos exames precisaram ser realizados e descobrimos que já tinha outro caroço. Ou seja, estava se espalhando”, explicou ela.

Jessica recebeu o apoio de amigos durante todo o tratamento contra o câncer de mama Crédito: Arquivo pessoal

Com o diagnóstico da doença, Jessica começou as sessões de quimioterapia em março. O apoio dos colegas de trabalho e da família foi essencial durante o processo. Toda semana ela recebia flores e mensagens de carinho.

A fé e as atividades físicas também foram essenciais para a contadora enfrentar os efeitos colaterais do tratamento. Jéssica sentiu muito enjôo, dor de cabeça, inchaço, dores nas juntas, formigamento nas mãos e nos pés e lentidão do raciocínio. "Aprendi a conviver com os sintomas, pois eu tinha certeza que eram passageiros", descreveu.

O esposo, a mãe e os filhos também rasparam a cabeçapara apoiar Jessica Crédito: Arquivo pessoal

A emoção também transbordou no coração de Jessica no dia em que ela precisou raspar a cabeça. Dias depois, o esposo, a mãe e os filhos dela também decidiram mudar o visual. Agora, com o fim das sessões, ela irá voltar ao médico para realizar uma nova cirurgia.