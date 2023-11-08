Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Como funciona pílula para prevenir câncer de mama aprovada na Inglaterra
BBC Brasil

Como funciona pílula para prevenir câncer de mama aprovada na Inglaterra

Dezenas de milhares de mulheres em Inglaterra podem beneficiar de um medicamento que ajuda a prevenir o câncer de mama. O anastrozol, utilizado durante muitos anos para tratar a doença, foi agora licenciado como opção de prevenção à doença
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 nov 2023 às 06:03

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 06:03

Dezenas de milhares de mulheres em Inglaterra podem beneficiar de um medicamento que ajuda a prevenir o câncer de mama. O anastrozol, utilizado durante muitos anos para tratar a doença, foi agora licenciado como opção de prevenção à doença.
Estudos recentes mostram que o medicamento pode reduzir a incidência de câncer de mama em quase 50% em mulheres que já passaram pela menopausa com risco moderado ou elevado da doença.
As instituições de saúde da Inglaterra disseram que a autorização foi “um grande passo em frente” para mulheres com um histórico familiar significativo de câncer.
Estima-se que 289 mil mulheres poderiam ser elegíveis para o medicamento apenas na Inglaterra.
No Brasil, o medicamento, vendido em farmácia, é autorizado para o tratamento da doença - e não para o uso preventivo.
O uso poderia prevenir 2 mil casos de câncer da mama na Inglaterra, segundo o NHS (sistema de saúde pública), o que poderia poupar ao serviço de saúde 15 milhões de libras em custos de tratamento.
A partir de agora, qualquer mulher preocupada com um risco de câncer de mama superior ao normal pode contactar o seu médico de família, que a pode encaminhar para um especialista para uma avaliação completa do risco, tendo em conta o histórico familiar.
O anastrozol não está patenteado, o que significa que mais de uma empresa pode fabricá-lo e o medicamento pode ser distribuído de forma bastante barata. No Brasil, o medicamento genérico custa cerca de R$ 30.
Recomendado pela primeira vez como opção preventiva pelo Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido, em 2017, o uso do anastrozol desta forma foi agora licenciado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde como parte do programa de reaproveitamento de medicamentos do NHS.
Lesley-Ann Woodhams, de 61 anos, acaba de completar um tratamento de cinco anos com um comprimido de anastrozol por dia.
Tomar esta decisão foi “uma decisão fácil, pois vi a minha mãe lutar contra o câncer da mama”, diz.
Imagem BBC Brasil
Lesley-Ann completou recentemente o curso preventivo completo de cinco anos de anastrozol Crédito: Arquivo Pessoal
“Eu poderia viver sem me preocupar constantemente ou sem pensar no que poderia acontecer se eu desenvolvesse câncer de mama”, diz Lesley-Ann.
"Foi realmente um presente. Deu paz de espírito à minha família e a mim mesmo e, mais importante, um futuro pelo qual esperar."
O professor Peter Johnson, diretor clínico nacional de câncer do NHS, disse ao programa Today, da BBC Radio 4, que o medicamento é uma perspectiva “muito atraente” para aqueles com alto risco de câncer de mama.
Ele disse que as pesquisas científicas indicaram que o medicamento é eficaz na proteção contra a doença e tem menos efeitos colaterais do que o tamoxifeno, que já estava disponível como tratamento preventivo no Reino Unido.
"As pessoas têm estado particularmente preocupadas com coágulos sanguíneos e também, em alguns casos, com o desenvolvimento de câncer do endométrio [quando tomam tamoxifeno]. O anastrozol não parece fazer isso, por isso é uma ideia mais atraente", diz Johnson.
Mas ainda existe o risco de alguns efeitos colaterais da droga, que podem ser semelhantes aos sintomas da menopausa, como ondas de calor, náusea, artrite, dor de cabeça e fraqueza.
O NHS recomendou às pacientes que sofrem de efeitos colaterais que conversem com seus médicos ou farmacêuticos.
O anastrozol funciona bloqueando uma enzima chamada aromatase para reduzir a hormônio estrogênio.
O tratamento é administrado em comprimidos de 1 mg, uma vez ao dia, durante cinco anos. O efeito preventivo dura anos depois que a mulher interrompe o uso do medicamento, disseram as autoridades britânicas.
“A extensão da licença do anastrozol para cobrir seu uso como tratamento de redução de risco é um grande passo que permitirá que mais mulheres elegíveis com um histórico familiar significativo de câncer de mama possam reduzir a chance de desenvolver a doença”, disse Delyth Morgan, executiva-chefe da Breast Cancer Now.
O câncer de mama é o mais comum na Inglaterra, com mais de 47 mil pessoas diagnosticadas a cada ano.
No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são 73,6 mil casos por ano. 18 mil mortes por câncer de mama são esperadas a cada ano no Brasil.
Oito em cada 10 desses casos são diagnosticados em mulheres com mais de 50 anos.
Imagem BBC Brasil
O tratamento preventivo significa tomar um comprimido de 1 mg por dia durante cinco anos Crédito: getty images
Mulheres com uma mutação em um dos genes BRCA correm o risco de desenvolver câncer de mama e de ovário.
A maioria das mulheres no Reino Unido tem 15% de probabilidade de desenvolver a doença durante a vida, mas isso aumenta significativamente se tiver a mutação.
Em cada 100 mulheres que têm uma mutação no gene BRCA1:
  • 65 a 85 anos vão desenvolver câncer de mama durante a vida (risco de 65 a 85% ao longo da vida)
  • 40 a 63 anos vão desenvolver câncer de ovário (risco de 40 a 63% ao longo da vida)
Em cada 100 mulheres que têm uma mutação no gene BRCA2:
  • 40 a 85 anos terão câncer de mama durante a vida (risco de 40 a 85% ao longo da vida)
  • 10 a 27 anos vão desenvolver câncer de ovário (risco de 10 a 27% ao longo da vida)
Mulheres com mutações BRCA também têm maior probabilidade de desenvolver câncer de mama em idades mais jovens.
Se a paciente tem histórico familiar de câncer, pode fazer um teste genético para descobrir se herdou esses genes.
O ministro da Saúde da Inglaterra, Will Quince, disse estar “encantado” com o fato de o medicamento ter sido aprovado para “ajudar a prevenir esta doença cruel”.
"Já vimos o efeito positivo que o anastrozol pode ter no tratamento da doença quando foi detectado em mulheres pós-menopausa e agora podemos usá-lo para impedir o seu desenvolvimento em algumas mulheres", acrescentou.
A executiva-chefe do NHS, Amanda Pritchard, diz que o licenciamento do anastrozol “representa o primeiro passo para garantir que a opção de redução de risco possa ser acessada por todos que possam se beneficiar dela”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados