Alunos do Ifes Serra vencem torneio com aplicativo que detecta câncer de mama

Estudantes ganharam viagens aos Estados Unidos por desenvolverem um app que utiliza inteligência artificial para identificar áreas detectáveis para existência de tumor

Um aplicativo voltado para a detecção de câncer de mama rendeu a um grupo de alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , Campus Serra, o primeiro lugar geral em uma competição de inovações realizada em São José dos Campos (SP).

Como recompensa pela premiação no Desafio APP, parte da Escola Avançada de Tecnologia (EAT), promovido pelo Instituto Alpha Lumen e pelo MIT Brazil, os estudantes passarão por uma imersão tecnológica de uma semana no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, em 2025.

O aplicativo Breast Cancer Detection, desenvolvido por alunos, sob coordenação do professor Fidelis Zanetti de Castro, utiliza inteligência artificial para identificar, nas imagens de biópsia do tecido mamário, áreas em que é provável existir algum tumor.

No próximo ano, a tecnologia será apresentada aos pesquisadores do MIT, onde os alunos também esperam criar conexões e obter mais experiência tecnológica, conforme explica a estudante do 1º período do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação Wilsiman Santos Evangelista Silva, que foi uma das responsáveis pelo projeto.