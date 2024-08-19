Casa é destruída em acidente com carro em Colatina

A proprietária da residência, Glória Peter Teixeira, de 50 anos, contou que ficou desesperada e achou que a estrutura iria desabar, por conta do impacto e do barulho. Alguns objetos dentro da casa também foram danificados. “Naquela hora, achei que tudo tinha desabado. Eu entrei em pânico e em desespero, gritei por minutos sem parar, até que consegui me controlar, abri o portão para a minha família e me socorreram. O meu medo era que o meu filho estivesse em casa, na sala, e tivesse acontecido alguma coisa”, disse.