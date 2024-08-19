Casa é destruída em acidente com carro em Colatina

Um motorista perdeu o controle da direção e atingiu a parede de uma casa no bairro Santo Antônio, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (18). Apesar do grande susto, ninguém no imóvel ficou ferido. O condutor do veículo, no entanto, fugiu do local, segundo a Polícia Militar.
A proprietária da residência, Glória Peter Teixeira, de 50 anos, contou que ficou desesperada e achou que a estrutura iria desabar, por conta do impacto e do barulho. Alguns objetos dentro da casa também foram danificados. “Naquela hora, achei que tudo tinha desabado. Eu entrei em pânico e em desespero, gritei por minutos sem parar, até que consegui me controlar, abri o portão para a minha família e me socorreram. O meu medo era que o meu filho estivesse em casa, na sala, e tivesse acontecido alguma coisa”, disse.
"Não consegui dormir por causa do buraco aberto porque alguém poderia entrar em casa, fazer alguma coisa comigo, com o meu marido. Ou poderia entrar algum bicho. Foi um susto muito grande."
O veículo, um Volkswagen Passat, foi liberado por uma familiar do motorista. Segundo o boletim da Polícia Militar, o homem não possui habilitação para dirigir, e que as famílias entraram em acordo para custear os danos materiais do imóvel.
A Polícia Civil informou que para investigar o caso é necessário que a vítima procure uma delegacia para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas.