Mulher é presa no Vital com 10 celulares furtados na festa em Vitória

O boletim ainda informa que os policiais militares receberam uma informação de que uma pessoa estaria com volumes na calça. A equipe, então, identificou a mulher responsável pelos crimes. Ela confessou os furtos. O boletim da PM informou que Juliana Borges de Andrade foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.

A organização do Vital disse, em nota enviada na manhã desta segunda-feira (19), que "medidas de segurança para garantir a proteção dos foliões foram reforçadas" e que suspeitos, que seriam "membros de uma gangue oriunda de Minas Gerais, especializada em furtos de telefones celulares", foram detidos. Ao todo, foram recuperados os aparelhos furtados. Além disso, foram encontrados e recuperados 10 aparelhos de telefones perdidos durante o evento. Todos os aparelhos foram levados para o 1º Distrito Policial, que fica no bairro Santo Antônio, em Vitória, onde os proprietários podem retirar os celulares.