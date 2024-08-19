Mulher é presa no Vital com 10 celulares furtados na festa em Vitória

Uma mulher de 30 anos foi presa na madrugada de domingo (18) durante o Vital, evento realizado na área do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, com 11 celulares dentro da calça – somente um dos aparelhos era dela. Conforme boletim da Polícia Militar, os outros 10 teriam sido furtados durante o evento. Juliana Borges de Andrade, que é natural de Vila Velha, confessou o crime e afirmou que veio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e veio para o Espírito Santo com outras pessoas para furtar celulares.
O boletim ainda informa que os policiais militares receberam uma informação de que uma pessoa estaria com volumes na calça. A equipe, então, identificou a mulher responsável pelos crimes. Ela confessou os furtos. O boletim da PM informou que Juliana Borges de Andrade foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse que Juliana foi autuada em flagrante por furto qualificado, e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, informou que, depois, a mulher de 30 anos foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica.
A organização do Vital disse, em nota enviada na manhã desta segunda-feira (19), que "medidas de segurança para garantir a proteção dos foliões foram reforçadas" e que suspeitos, que seriam "membros de uma gangue oriunda de Minas Gerais, especializada em furtos de telefones celulares", foram detidos. Ao todo, foram recuperados os aparelhos furtados. Além disso, foram encontrados e recuperados 10 aparelhos de telefones perdidos durante o evento. Todos os aparelhos foram levados para o 1º Distrito Policial, que fica no bairro Santo Antônio, em Vitória, onde os proprietários podem retirar os celulares.