Ciclista de 69 anos morre atropelado por caminhão em Castelo

Um idoso de 69 anos morreu atropelado por um caminhão quando andava de bicicleta no bairro Esplanada, em Castelo , no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o condutor contou que parou com o veículo em um semáforo, e, quando estava saindo, acabou atingindo a vítima. Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar o momento em que Sebastião Augusto, como a vítima foi identificada por familiares, é atingido.

O atropelamento aconteceu por volta das 6h40, na Avenida Nossa Senhora da Penha, que corta a cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do idoso no local.

Ciclista morre atropelado por caminhão em Castelo Crédito: Alice Sousa

À PM, o motorista do caminhão contou que parou no semáforo com a luz vermelha. Ele disse que quando o sinal ficou verde, arrancou com o caminhão e logo sentiu um balanço no veículo. Ao mesmo tempo, ele conta que ouviu um carro buzinando, e, imediatamente, parou, notando que havia uma pessoa de bicicleta atropelada na via.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.