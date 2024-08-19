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Trânsito

Ciclista de 69 anos morre atropelado por caminhão em Castelo

Sebastião Augusto estava andando no canto da pista quando acabou atingido pelo caminhão na manhã desta segunda-feira (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 ago 2024 às 11:48

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 11:48

Um idoso de 69 anos morreu atropelado por um caminhão quando andava de bicicleta no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o condutor contou que parou com o veículo em um semáforo, e, quando estava saindo, acabou atingindo a vítima. Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar o momento em que Sebastião Augusto, como a vítima foi identificada por familiares, é atingido.
O atropelamento aconteceu por volta das 6h40, na Avenida Nossa Senhora da Penha, que corta a cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do idoso no local.
Ciclista se envolve em acidente com caminhão e morre em Castelo
Ciclista morre atropelado por caminhão em Castelo Crédito: Alice Sousa
À PM, o motorista do caminhão contou que parou no semáforo com a luz vermelha. Ele disse que quando o sinal ficou verde, arrancou com o caminhão e logo sentiu um balanço no veículo. Ao mesmo tempo, ele conta que ouviu um carro buzinando, e, imediatamente, parou, notando que havia uma pessoa de bicicleta atropelada na via.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o motorista do caminhão, de 35 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado, "conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", disse a corporação. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Castelo.

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