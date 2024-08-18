Motorista foge após atropelar homem na faixa de pedestre em Marataízes

Um motorista ainda não identificado fugiu após atropelar um homem na madrugada deste domingo (18) no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima estava na faixa de pedestre quando foi atingida pelo veículo.
Pessoas que estavam no local no momento do atropelamento contaram para a Polícia Militar que, após ser atingido pelo veículo, o homem foi lançado a cerca de 30 metros de distância do local do impacto. Além disso, disseram que o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima.
O homem atropelado estava sem documentos, mas, segundo relatos dos policiais, aparenta ter entre 40 e 45 anos. Primeiramente, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.