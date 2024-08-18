Motorista foge após atropelar homem na faixa de pedestre em Marataízes

O homem atropelado estava sem documentos, mas, segundo relatos dos policiais, aparenta ter entre 40 e 45 anos. Primeiramente, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O estado de saúde dele não foi divulgado.