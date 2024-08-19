Caminhonete atola e pega fogo durante combate a incêndio em Linhares

CORREÇÃO: A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que a caminhonete atingida pelo fogo seria do Corpo de Bombeiros, mas os militares informaram que o veículo não pertencia à corporação. O título foi corrigido.

O Corpo de Bombeiros informou que a caminhonete atolou e ficou presa na vegetação. A corporação reforçou que houve esforços, mas havia muito vento e calor, o que aumentou a intensidade e o alastramento do fogo, e não foi possível impedir que o incêndio chegasse até o veículo.