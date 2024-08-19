Caminhonete atola e pega fogo durante combate a incêndio em Linhares

CORREÇÃO: A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que a caminhonete atingida pelo fogo seria do Corpo de Bombeiros, mas os militares informaram que o veículo não pertencia à corporação. O título foi corrigido.
Uma caminhonete acabou atingida pelo fogo após atolar em uma área próxima ao local de um combate a incêndio às margens da BR 101, em região de vegetação entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a ponte Joaquim Calmon, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (18). O motorista não se feriu.
O Corpo de Bombeiros informou que a caminhonete atolou e ficou presa na vegetação. A corporação reforçou que houve esforços, mas havia muito vento e calor, o que aumentou a intensidade e o alastramento do fogo, e não foi possível impedir que o incêndio chegasse até o veículo.
Segundo a corporação, o trabalho dos militares durou aproximadamente quatro horas, até o fim da ocorrência. Restaram pequenos pontos de fogo em meio a uma área alagada, onde não era mais possível chegar. Segundo os Bombeiros, não havia mais riscos aparentes.