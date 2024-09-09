Incêndios fazem 'corredor de fumaça' na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Um incêndio em vegetação nos dois lados da BR 101 causou uma densa nuvem de fumaça que cobriu a pista e criou uma espécie de 'corredor de fumaça' na rodovia no final da tarde de domingo (8), em Linhares, Norte do Espírito Santo. Imagens da TV Gazeta mostram que a visibilidade ficou bastante reduzida no trecho, enquanto um caminhão do Corpo de Bombeiros combatia o fogo.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para combater o incêndio às margens da BR 101, em Bebedouro, e disse que as equipes extinguiram as chamas, encerrando a ocorrência já à noite, por volta das 19h20.
O Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o incêndio foi registrado às 16h52 no km 156, em Linhares. O Corpo de Bombeiros e a equipe da concessionária atuaram no local, sem necessidade de interditar a pista.