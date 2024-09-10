Incêndio atinge mata e plantação de eucalipto em Ibitirama; veja vídeo

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Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.
Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.
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