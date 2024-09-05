Jogos on-line e lavagem de dinheiro: investigação vem em momento oportuno

Foi no fim de julho que a portaria do Ministério da Fazenda regulamentou os jogos de aposta on-line, entre eles o jogo do tigrinho e outros caça-níqueis virtuais, estabelecendo critérios voltados principalmente à clareza dos sistemas de apostas. E, em agosto, encerrou-se o prazo de compra de outorgas para a operação no mercado de apostas on-line brasileiro, com a expectativa de arrecadação a partir de 2025 de até R$ 2 bilhões com as licenças.
Eis que, neste início de setembro, a Polícia Civil de Pernambuco coloca na rua a operação Integration para investigar uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ganhou destaque a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Uma operação que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca de apreensão domiciliares e sequestro de bens não só em Recife, mas também em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).
Em meio a todas essas movimentações, cresce também a preocupação sobre o impacto dos jogos de azar e apostas na internet nos padrões de consumo do brasileiro. Não só isso: está surgindo uma nova geração de viciados nesses jogos?
Há questões econômicas e de saúde pública latentes, mas diante da inevitável legalização dessas práticas no país, a regulamentação precisa promover uma limpeza, é o mínimo que se espera, para que somente empresas ilibadas permaneçam nesse mercado por si só controverso. A relação entre jogos e lavagem de dinheiro é antiga e analógica, o jogo do bicho está aí há mais de meio século para provar isso.
O momento é, portanto, oportuno e crucial para que se investigue empresas e quem mais possa estar se beneficiando de mercado que é cada vez mais lucrativo. Em maio, aqui no Espírito Santo, um casal de influenciadores de Minas Gerais foi detido em um condomínio na Serra e autuado pelos crimes de promoção de jogos de azar e crime contra a economia popular.
E, para além de possíveis práticas criminosas, se faz necessário um debate robusto sobre como essa nova mania digital, do Tigrinho às bets esportivas, pode prejudicar a vida das pessoas, caso saia de controle.