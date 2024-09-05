Jogos on-line e lavagem de dinheiro: investigação vem em momento oportuno

Há questões econômicas e de saúde pública latentes, mas diante da inevitável legalização dessas práticas no país, a regulamentação precisa promover uma limpeza, é o mínimo que se espera, para que somente empresas ilibadas permaneçam nesse mercado por si só controverso. A relação entre jogos e lavagem de dinheiro é antiga e analógica, o jogo do bicho está aí há mais de meio século para provar isso.