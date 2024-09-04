Motoristas infratores não são os donos das ruas

O motorista agia como um verdadeiro dono da rua, dirigindo alcoolizado, sem habilitação e sem temer a lei. Mas acabou detido. Mesmo nos casos em que são liberados, é importante saber que motoristas desordeiros terão dor de cabeça com a Justiça.

Imprescindível é que as autoridades façam as leis de trânsito "pegarem". Em Vitória, as câmeras do cerco inteligente são uma ferramenta à mão para não dar brechas para a impunidade. Mas é sempre bom bater na mesma tecla: as ruas e avenidas das cidades precisam de equipamentos, como radares e pardais, para flagrar e multar quem não anda na linha. Fiscalização, humana ou tecnológica, é o que pode mudar o comportamento dos condutores.