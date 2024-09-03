Bebê morre atropelado em acidente com ônibus em Linhares

O avô do menino conversou com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta. Muito emocionado, ele contou que estava trabalhando quando soube do acidente. "Meu primeiro neto, perdi de forma inesperada. Eu estava na obra quando o telefone tocou, larguei tudo para lá e vim. Cheguei aqui e meu neto estava embaixo do ônibus. Nunca vai morrer dentro do meu coração, ele era tudo o que eu tinha, tudo o que eu queria", declarou Marcos Albertino. Segundo familiares, o bebê estava sob cuidados de uma tia.