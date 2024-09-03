Bebê morre atropelado em acidente com ônibus em Linhares

Um menino de um ano de idade morreu atropelado por um ônibus de transporte escolar em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (3). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o bebê Luiz Otávio saiu correndo de uma casa em direção à Rua Jair Smarsaro, no bairro Residencial, e entrou na linha da roda do ônibus. O motorista não viu e saiu com o veículo, atropelando o pequeno — que completaria dois anos de vida no dia 2 de novembro.
O condutor contou à polícia que havia parado o ônibus no local porque embarca naquela região uma criança com deficiência. O resgate foi acionado, mas militares do Corpo de Bombeiros constataram que Luiz Otávio já estava morto no local do acidente. Ele foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
O avô do menino conversou com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta. Muito emocionado, ele contou que estava trabalhando quando soube do acidente. "Meu primeiro neto, perdi de forma inesperada. Eu estava na obra quando o telefone tocou, larguei tudo para lá e vim. Cheguei aqui e meu neto estava embaixo do ônibus. Nunca vai morrer dentro do meu coração, ele era tudo o que eu tinha, tudo o que eu queria", declarou Marcos Albertino. Segundo familiares, o bebê estava sob cuidados de uma tia.
O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, mas, devido ao acidente fatal, foi conduzido para a Delegacia Regional para prestar depoimento.
O ônibus envolvido no atropelamento presta serviço para a Prefeitura de Linhares. A gestão municipal emitiu nota afirmando prestar apoio aos familiares da criança e que solicitou às autoridades esclarecimentos sobre o acidente e aguarda a apuração dos fatos.