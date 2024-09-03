Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Bebê morre atropelado em acidente com ônibus em Linhares

O motorista não viu o menino e saiu com o veículo, atropelando o pequeno — que completaria dois anos de vida no dia 2 de novembro
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 set 2024 às 16:08

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 16:08

Atropelamento aconteceu em uma rua do Residencial Rio Doce em Linhares
Atropelamento aconteceu em uma rua do Residencial Rio Doce em Linhares Crédito: Célio Ferreira
Um menino de um ano de idade morreu atropelado por um ônibus de transporte escolar em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (3). Testemunhas informaram à Polícia Militar que o bebê Luiz Otávio saiu correndo de uma casa em direção à Rua Jair Smarsaro, no bairro Residencial, e entrou na linha da roda do ônibus. O motorista não viu e saiu com o veículo, atropelando o pequeno — que completaria dois anos de vida no dia 2 de novembro. 
O condutor contou à polícia que havia parado o ônibus no local porque embarca naquela região uma criança com deficiência. O resgate foi acionado, mas militares do Corpo de Bombeiros constataram que Luiz Otávio já estava morto no local do acidente. Ele foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
O avô do menino conversou com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta. Muito emocionado, ele contou que estava trabalhando quando soube do acidente. "Meu primeiro neto, perdi de forma inesperada. Eu estava na obra quando o telefone tocou, larguei tudo para lá e vim. Cheguei aqui e meu neto estava embaixo do ônibus. Nunca vai morrer dentro do meu coração, ele era tudo o que eu tinha, tudo o que eu queria", declarou Marcos Albertino. Segundo familiares, o bebê estava sob cuidados de uma tia.
O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, mas, devido ao acidente fatal, foi conduzido para a Delegacia Regional para prestar depoimento. 
O ônibus envolvido no atropelamento presta serviço para a Prefeitura de Linhares. A gestão municipal emitiu nota afirmando prestar apoio aos familiares da criança e que solicitou às autoridades esclarecimentos sobre o acidente e aguarda a apuração dos fatos.

Veja Também

Família morre em colisão na BR 101

Motorista morre em acidente na ‘Curva da Morte’

Ciclista morre atropelado por caminhão em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas
Imagem de destaque
Flávio marca 42%, e Lula, 40% em eventual 2° turno, aponta Genial/Quaest
Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados