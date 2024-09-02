DML de Vitória passa a se chamar Instituto Médico Legal

O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória agora tem outro nome: ele passa a se chamar Instituto Médico Legal (IML), assim como em outros Estados do Brasil. A decisão foi tomada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), como explicou o médico legista Leonardo Lessa Arantes, chefe do setor de necropsias.
"É uma forma de se uniformizar a nomenclatura por aquilo que já é usado em outros Estados. Com a autonomia e criação da Polícia Científica, tentou-se fazer essa uniformização", afirmou. Ele ainda detalhou que, antes, o local em Vitória se chamava departamento porque fazia parte da Chefatura da Polícia Civil.
Nas cidades do interior capixaba também houve mudanças: o que se chamava Serviço Médico Legal (SML) agora passa a ser "Seção Regional de Medicina Legal". Segundo o médico, os serviços do instituto continuam os mesmos.