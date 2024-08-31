Família morre em colisão entre dois carros na BR 101 no ES

Acidente na BR 101 aconteceu na madrugada de sábado (31) Crédito: Reprodução

Correção Versão anterior desta matéria trazia a informação de que as vítimas seriam pai, mãe e três filhos. Um parente fez a correção: as vítimas são Ivan Andrade Silva, 62 anos, e Márcia de Fátima Correia Silva, de 56, que são pais de Bruna Carolina Correia Silva e avós de Raul Miguel Correia Silva e Julia Lorena Morais Correia Silva. O texto foi corrigido

Um acidente entre dois carros de passeio matou pai, mãe, filha e dois netos do casal, de 2 e 6 anos, no km 231,4 da BR 101 em Fundão , Região Metropolitana do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (31). Segundo parentes, a família saiu de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, com destino ao município da Serra , na Grande Vitória, a 35 quilômetros do local do acidente.

Eles também informaram que a família estava a caminho para comemorar o aniversário de um tio em Bairro de Fátima. Pai e mãe revezavam a direção durante a viagem, mas no momento do acidente era a mulher que estava ao volante. Ela acabou invandindo a contramão e colidindo com o outro veículo. A família viajava em comboio para a festa e, um pouco mais a frente, uma outra filha do casal seguia para a Serra em outro carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não havia marcas de frenagem na pista. Os dois ocupantes do outro veículo, um homem e uma mulher, não se feriram.

A concessionária que administra o trecho, Eco 101, informou que os veículos, Fiat Uno e um Fiat Bravo, bateram de frente por volta de 2h30. Todos os ocupantes do Uno morreram no local.

Um primo esteve no Departamento Médico Legal (DML) em Vitória, para identificar e liberar os corpos.

Segundo o parente, as vítimas são Ivan Andrade Silva, 62 anos, e Márcia de Fátima Correia Silva, de 56, que são pais de Bruna Carolina Correia Silva, 26 anos, e avós de Raul Miguel Correia Silva e Julia Lorena Morais Correia Silva. As crianças tinham 2 e 6 anos. A princípio, o familiar havia informado que se tratava dos pais e três filhos. A informação foi corrigida.

Ainda segundo a concessionária, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guindaste e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), perícia da Polícia Civil e IMP. O tráfego fluiu com desvio no sentido Bahia (norte) e a pista foi liberada às 5h49.