Conheça as duas seções eleitorais no ES que só têm... um eleitor

Votar é preciso para construir uma democracia forte e de qualidade Crédito: Divulgação/TSE

As eleições municipais deste ano reservam uma curiosidade no Espírito Santo: em duas seções eleitorais, há somente um eleitor cadastrado para exercer seu direito democrático.

Na seção 282 da Escola Estadual de Ensino Fundamental 13 de Setembro, em Córrego de Areia, Jaguaré, e na seção 129 da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Leogildo Severiano de Souza, na Fazenda Leogildo, Brejetuba, há somente uma pessoa cadastrada para votar.

Curiosamente, em Brejetuba, as outras quatro seções têm entre 333 e 334 cadastrados para votar. Já em Jaguaré, o local de votação conta somente com essa pessoa inscrita como eleitor.

A região do Córrego da Areia, em Jaguaré, fica mais afastada do núcleo urbano do município. Mas mesmo assim isso não foi impeditivo para que uma única pessoa apta esteja com seu direito em dia para votar na região de origem do título de eleitor.