Campanha de prefeito no ES admite erro e promete mudar plano de governo

Dito Silva (PSB) é apoiado pelo governador Casagrande, do seu partido Crédito: Facebook

A assessoria da campanha de Dito Silva (PSB), candidato à reeleição em Muniz Freire , admitiu que errou ao incluir promessas de obras e ações em seu programa de governo para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim

Conforme a coluna mostrou , o socialista, no documento de 17 páginas registrado na Justiça Eleitoral, em pelo menos duas páginas faz promessas de campanha para os cachoeirenses e para Cachoeiro, cidade que fica a 74 quilômetros de distância de Muniz Freire.

A assessoria do candidato à reeleição enviou uma nota à coluna em que promete reparar o erro do arquivo enviado à Justiça Eleitoral.

“A Assessoria de Comunicação da campanha da Coligação Muniz Freire no Rumo Certo informa que, em relação ao Plano de Governo do prefeito Dito para Muniz Freire, o arquivo protocolado foi enviado de forma equivocada e que já solicitou a publicação da versão correta do Plano de Governo”, diz o texto.

A assessoria também pediu desculpas aos eleitores e moradores de Muniz Freire pelo erro.

Indagada pela coluna, a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) explicou como é o procedimento para mudança do programa de governo enviado à Justiça Eleitoral.

Plano de governo do prefeito e candidato à reeleição em Muniz Freire com citações aos cachoeirenses e a Cachoeiro Crédito: Reprodução

Segundo o TRE, o candidato tem que peticionar (encaminhar um processo), via Processo Judicial Eletrônico (PJe), solicitando a correção do arquivo e/ou informação com erro ao cartório da respectiva Zona Eleitoral onde fez seu registro de candidatura. A substituição é feita em poucas horas, explica o Tribunal.

CACHOEIRO NO LUGAR DE MUNIZ FREIRE

A coluna consultou o programa de governo do prefeito candidato à reeleição em Muniz Freire. Logo na página 2, por exemplo, está escrito: "O Plano de Governo, aqui traçado, representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã, que demandará uma administração extremamente capacitada, dedicada e comprometida, muito próxima e conhecedora das necessidades dos cachoeirenses" (...)