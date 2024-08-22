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Leonel Ximenes

Campanha de prefeito no ES admite erro e promete mudar plano de governo

Conforme revelou a coluna, programa do candidato à reeleição cita projetos de obras e ações para outra cidade

Públicado em 

22 ago 2024 às 16:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dito Silva (PSB) é apoiado pelo governador Casagrande, do seu partido
Dito Silva (PSB) é apoiado pelo governador Casagrande, do seu partido Crédito: Facebook
A assessoria da campanha de Dito Silva (PSB), candidato à reeleição em Muniz Freire, admitiu que errou ao incluir promessas de obras e ações em seu programa de governo para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Conforme a coluna mostrou, o socialista, no documento de 17 páginas registrado na Justiça Eleitoral, em pelo menos duas páginas faz promessas de campanha para os cachoeirenses e para Cachoeiro, cidade que fica a 74 quilômetros de distância de Muniz Freire.

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A assessoria do candidato à reeleição enviou uma nota à coluna em que promete reparar o erro do arquivo enviado à Justiça Eleitoral.
“A Assessoria de Comunicação da campanha da Coligação Muniz Freire no Rumo Certo informa que, em relação ao Plano de Governo do prefeito Dito para Muniz Freire, o arquivo protocolado foi enviado de forma equivocada e que já solicitou a publicação da versão correta do Plano de Governo”, diz o texto.
A assessoria também pediu desculpas aos eleitores e moradores de Muniz Freire pelo erro.
Indagada pela coluna, a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) explicou como é o procedimento para mudança do programa de governo enviado à Justiça Eleitoral.
Plano de governo do prefeito e candidato à reeleição em Muniz Freire com citações aos cachoeirenses e a Cachoeiro
Plano de governo do prefeito e candidato à reeleição em Muniz Freire com citações aos cachoeirenses e a Cachoeiro Crédito: Reprodução
Segundo o TRE, o candidato tem que peticionar (encaminhar um processo), via Processo Judicial Eletrônico (PJe), solicitando a correção do arquivo e/ou informação com erro ao cartório da respectiva Zona Eleitoral onde fez seu registro de candidatura. A substituição é feita em poucas horas, explica o Tribunal.

CACHOEIRO NO LUGAR DE MUNIZ FREIRE

A coluna consultou o programa de governo do prefeito candidato à reeleição em Muniz Freire. Logo na página 2, por exemplo, está escrito: "O Plano de Governo, aqui traçado, representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã, que demandará uma administração extremamente capacitada, dedicada e comprometida, muito próxima e conhecedora das necessidades dos cachoeirenses" (...)
Na 11, o programa de governo de Dito Silva discorre sobre o lazer no seu município, mas, curiosamente, cita o projeto “Trilhas de Cachoeiro” e promete “preparar Cachoeiro para a continuidade do crescimento da economia local”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim PSB Muniz Freire Justiça Eleitoral Eleições 2024
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