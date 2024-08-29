BR 101: novo trecho a ser duplicado é a melhor notícia dos últimos anos

Desde o início da concessão da BR 101, em 2013, apenas pouco mais de 60 quilômetros (12,9%) foram duplicados até a desistência do contrato, em 2022. De lá para cá, os quilômetros que já estavam sendo executados no trecho Sul não foram paralisados, mas também não eram tão consideráveis. É satisfatório saber que as obras terão andamento, e que as licenças ambientais problemáticas do trecho Norte estão sendo solucionadas.