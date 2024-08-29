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Opinião da Gazeta

BR 101: novo trecho a ser duplicado é a melhor notícia dos últimos anos

Esses 5 km, na prática, têm um significado que vai além da extensão em si. Um passo pequeno para a duplicação, mas um salto para o fim do impasse

Públicado em 

29 ago 2024 às 01:00

Colunista

BR 101
Trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta  Crédito: Divulgação | Eco101
duplicação da BR 101 é a grande saga capixaba no que diz respeito à infraestrutura. Não que a BR 262 fique muito atrás, é verdade... por isso, qualquer passo à frente, diante dos reveses que se acumularam nos últimos anos, merece ser celebrado. E o anúncio da duplicação de 5 km no trecho norte, partindo do Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio, na Serra, é um desses casos.
Esses 5 km, na prática, têm um significado que vai além da extensão em si. Um passo pequeno para a duplicação, mas um salto para o fim do impasse. Como Abdo Filho mostrou em sua coluna, o retorno dos investimentos da  Eco101 é uma sinalização de que há otimismo para a retomada da concessão. Foi em julho de 2022 que a concessionária anunciou a desistência. De lá para cá, o que já não era bom ficou ainda pior, e a BR 101 ficou em compasso de espera.
O Tribunal de Contas da União, também informou Abdo Filho, deve concluir os trabalhos sobre o acordo entre a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e a EcoRodovias em setembro ou outubro. Mas é bom para o Espírito Santo que a concessionária já destrave a duplicação em um novo trecho, mesmo que curto, porque já há tempo perdido demais. 
Desde o início da concessão da BR 101, em 2013, apenas pouco mais de 60 quilômetros (12,9%) foram duplicados até a desistência do contrato, em 2022. De lá para cá, os quilômetros que já estavam sendo executados no trecho Sul não foram paralisados, mas também não eram tão consideráveis. É satisfatório saber que as obras terão andamento, e que as licenças ambientais problemáticas do trecho Norte estão sendo solucionadas.
Esse novo acordo, quando sair,  precisa garantir a segurança jurídica para que os prazos sejam cumpridos rigorosamente pela concessionária, dentro dos novos termos (a duplicação será trocada por terceiras faixas em trechos não licenciados). Esses 5 km anunciados agora precisam ser um bom presságio de que as obras saírão do papel, cumprindo o cronograma e garantindo mais segurança para quem trafega pela mais importante rodovia federal que corta o Espírito Santo.

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