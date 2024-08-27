Estamos vivendo o momento sublime da democracia

Urna eletrônica Crédito: Shutterstock

Para o jornalismo, a empolgação é a mesma. Todo jornalista de política carrega a satisfação e a responsabilidade de fazer parte desse processo, para fazer chegar até o eleitor as propostas de cada candidato, de forma a contribuir para a escolha do dia 6 de outubro. Com o jornalismo, os candidatos têm espaço para se expressarem, mas também se deparam com as perguntas que incomodam. Onde ainda há espaço para o contraditório.

A Gazeta também vem realizando, desde o dia 19, uma rodada de conversas para a qual todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados. Nesses diálogos, eles têm espaço para responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A TV Gazeta, em setembro, também terá espaço para entrevistas e os tradicionais debates.

São amplos espaços para a exposição de ideias, tendo como foco as nossas cidades. As pesquisas que já estão sendo realizadas servem de termômetro não só para a corrida eleitoral, mas também para as maiores preocupações do eleitor. Saúde, educação, infraestrutura urbana, saneamento, segurança pública, cidadania e lazer... o que a maioria das pessoas deseja é uma cidade melhor para se viver, com qualidade de vida compartilhada por todos. Cada candidato deve mostrar qual caminho vai escolher para atingir esse objetivo.