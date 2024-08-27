Estamos vivendo o momento sublime da democracia

O período eleitoral é um dos momentos mais pulsantes para a vida em sociedade. Os candidatos vão para as ruas, fazem corpo a corpo, mobilizam suas bases, envolvem a população. Tudo para entrarmos em acordo, através do voto, sobre o futuro que queremos para nossas cidades nos próximos quatro anos.
Para o jornalismo, a empolgação é a mesma. Todo jornalista de política carrega a satisfação e a responsabilidade de fazer parte desse processo, para fazer chegar até o eleitor as propostas de cada candidato, de forma a contribuir para a escolha do dia 6 de outubro. Com o jornalismo, os candidatos têm espaço para se expressarem, mas também se deparam com as perguntas que incomodam. Onde ainda há espaço para o contraditório.
Nesta semana, A Gazeta e a CBN Vitória deram início às sabatinas com os candidatos a prefeito, com transmissão ao vivo sempre a partir das 10h. Começando com Vila Velha ( a partir do dia 26/8) e seguindo com Vitória (a partir do dia 2/9), Serra ( a partir do dia 9/9) e Cariacica (a partir do dia 16/9). A partir do dia 20 de setembro, os dois veículos dão início aos debates.
A Gazeta também vem realizando, desde o dia 19, uma rodada de conversas para a qual todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados. Nesses diálogos, eles têm espaço para responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A TV Gazeta, em setembro, também terá espaço para entrevistas e os tradicionais debates.
São amplos espaços para a exposição de ideias, tendo como foco as nossas cidades. As pesquisas que já estão sendo realizadas servem de termômetro não só para a corrida eleitoral, mas também para as maiores preocupações do eleitor. Saúde, educação, infraestrutura urbana, saneamento, segurança pública, cidadania e lazer... o que a maioria das pessoas deseja é uma cidade melhor para se viver, com qualidade de vida compartilhada por todos. Cada candidato deve mostrar qual caminho vai escolher para atingir esse objetivo.
Os candidatos têm a chance de mostrar que boas políticas públicas são aquelas exequíveis e eficientes, baseadas em experiências de outros municípios, sem pirotecnias e excesso de gastos. É assim que cada cidade consegue testemunhar, ano a ano, a prestação de serviços públicos de qualidade para a população. Os veículos da Rede Gazeta estão de portas abertas para todas as propostas. Caberá aos eleitores escolher as melhores.