Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Estamos vivendo o momento sublime da democracia

Os veículos da Rede Gazeta abrem suas portas para os candidatos a prefeito mostrarem seus propósitos aos eleitores, em uma parte fundamental do processo democrático

Públicado em 

27 ago 2024 às 01:00

Colunista

Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Shutterstock
O período eleitoral é um dos momentos mais pulsantes para a vida em sociedade.  Os candidatos vão para as ruas, fazem corpo a corpo, mobilizam suas bases, envolvem a população. Tudo para entrarmos em acordo, através do voto, sobre o futuro que queremos para nossas cidades nos próximos quatro anos. 
Para o jornalismo, a empolgação é a mesma. Todo jornalista de política carrega a satisfação e a responsabilidade de fazer parte desse processo, para fazer chegar até o eleitor as propostas de cada candidato, de forma a contribuir para a escolha do dia 6 de outubro. Com o jornalismo, os candidatos têm espaço para se expressarem, mas também se deparam com as perguntas que incomodam. Onde ainda há espaço para o contraditório.
Nesta semana, A Gazeta e a CBN Vitória deram início às sabatinas com os candidatos a prefeito, com transmissão ao vivo sempre a partir das 10h. Começando com Vila Velha ( a partir do dia 26/8) e seguindo com Vitória (a partir do dia 2/9), Serra ( a partir do dia 9/9) e Cariacica (a partir do dia 16/9). A partir do dia 20 de setembro, os dois veículos dão início aos debates.
A Gazeta também vem realizando, desde o dia 19, uma rodada de conversas para a qual todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados.  Nesses diálogos, eles têm espaço para responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A TV Gazeta, em setembro, também terá espaço para entrevistas e os tradicionais debates.
São amplos espaços para a exposição de ideias, tendo como foco as nossas cidades. As pesquisas que já estão sendo realizadas  servem de termômetro não só para a corrida eleitoral, mas também para as maiores preocupações do eleitor. Saúde, educação, infraestrutura urbana, saneamento, segurança pública, cidadania e lazer... o que a maioria das pessoas deseja é uma cidade melhor para se viver, com qualidade de vida compartilhada por todos. Cada candidato deve mostrar qual caminho vai escolher para atingir esse objetivo.
Os candidatos têm a chance de mostrar que boas políticas públicas são aquelas exequíveis e eficientes, baseadas em experiências de outros municípios, sem pirotecnias e excesso de gastos. É assim que cada cidade consegue testemunhar, ano a ano, a prestação de serviços públicos de qualidade para a população. Os veículos da Rede Gazeta estão de portas abertas para todas as propostas. Caberá aos eleitores escolher as melhores.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Senadores do ES não estão nem aí para o rigor das contas públicas?

Mãe e filha atropeladas em Vila Velha: poderia ser qualquer um de nós

Socorro a estados endividados premia quem não deveria

Barragem do Rio Jucu começa a sair do papel para combater as secas que virão

Expulsão de condomínio, multa por chiclete: o que temos a ver com isso?

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?
Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados