Expulsão de condomínio, multa por chiclete: o que temos a ver com isso?

A discórdia não precisa de muito esforço para crescer. Quando é plantada, basta ser eventualmente regada para, um dia, se tornar uma sombra sobre as pessoas. Um olhar enviesado, uma palavra mal colocada... mas principalmente quando as regras de convivência são quebradas, quando o desrespeito pelo espaço do outro (e nisso se pode incluir o próprio sossego de um vizinho) vira rotina, a situação pode sair de controle.

Quando há desvios tão graves é a lei que deve ser aplicada. Não há outra saída. Mas devemos sempre pensar no nosso próprio papel nisso tudo: até que ponto, mesmo nas pequenas atitudes, não estamos sendo aqueles que impossibilitam a boa convivência? Não somente nos condomínios ou no trânsito, mas na fila da padaria, na reunião de pais e professores ou em qualquer outro lugar no qual a nossa vontade não deve se sobrepor a dos outros? Jean-Paul Sartre dizia que "o inferno são os outros", o problema é quando nós somos os outros de alguém.