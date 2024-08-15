Mortes no trânsito comovem, mas ainda não provocam indignação

Mulher morre após acidente entre nove veículos em Cariacica Crédito: Montagem | Instagram @donarosabar

"A gente vê acontecendo com as outras pessoas. A gente sente, mas não é igual quando acontece com a própria família."

Principalmente, por que tanta violência não consegue mudar o comportamento de cada pessoa no trânsito? Uma indagação que vale para todos e todas: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Mas sempre reforçando uma máxima preconizada pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro: os maiores cuidam dos menores. O Detran-ES está com uma campanha publicitária reforçando essa orientação, sobretudo pelos números de mortes de pedestres e ciclistas.