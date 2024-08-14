Vídeo mostra momento de batida que matou dona de bar famoso em Cariacica

Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento às 10h50 da manhã de domingo (11) mostra o momento exato em que um carro do modelo Jeep Compass bate em outro veículo na Avenida Mário Gurgel, em Campo Grande, Cariacica , provocando o início do acidente que causou a morte de Rosa de Angeli Bazelate, de 67 anos, dona do Dona Rosa Bar, localizado no bairro Morada de Santa Fé. O acidente envolveu oito carros e uma moto - ao todo, nove veículos . Os automóveis ficaram batidos em pelo menos três pontos da avenida em Cariacica e foram retirados horas depois do acidente.

O vídeo ratifica as informações apuradas no local pela reportagem da TV Gazeta. De acordo com relatos dos próprios motoristas, alguns veículos estavam parados no semáforo quando um carro chegou em alta velocidade causando o acidente. A imagem mostra o primeiro veículo sendo atingido pelo Jeep Compass, na parte alta da avenida. Após a primeira batida, o carro continuou arrastando outros veículos no mesmo sentido.

veja abaixo). O primeiro veículo atingido ficou na parte alta da avenida. Outro carro caiu da pista, ficando próximo a um espaço que passa por obras. Vídeo feitos após o acidente mostram onde os carros foram parar (). O primeiro veículo atingido ficou na parte alta da avenida. Outro carro caiu da pista, ficando próximo a um espaço que passa por obras. A maioria dos veículos, inclusive o carro em que estava Rosa de Angeli, foram parar alguns metros à frente

O Dona Rosa Bar leva o nome da vítima da batida, Rosa de Angeli Bazelate, de 67 anos. No perfil no Instagram, o estabelecimento informa que está em funcionamento há mais de 40 anos, desde 1978. A comerciante chegou a ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e foi internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento de Dona Rosa aconteceu na segunda-feira (12), em um cemitério localizado na Rodovia do Contorno, em Cariacica.

Dona Rosa Bar leva o nome da proprietária, que morreu após acidente em Cariacica Crédito: Montagem | Fernando Estevão

Rosa estava com a filha e a neta em um dos carros atingidos. A empresária Flávia de Angeli, que dirigia o carro em que a vítima estava, lamentou a morte da mãe. "Era um ser humano ímpar. Amorosa, generosa, tinha uma mão abençoada. O carinho, o afeto que mamãe passou para as pessoas ficou registrado", disse à TV Gazeta.