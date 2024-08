Briga entre vizinhos por causa de água quase termina em tragédia no ES

A situação só não foi mais grave porque, segundo um dos envolvidos, a arma usada pelo outro morador falhou; PM foi acionada e caso foi parar na delegacia

Um desentendimento entre vizinhos em Ilha da Conceição, Vila Velha , quase terminou em tragédia na última quinta-feira (8). De acordo com o relato dos policiais militares registrado no boletim de ocorrência, dois homens discutiram após um deles usar a água de um terreno para encher uma caixa d'água. O outro foi até lá e, no ápice da briga, chegou a atirar duas vezes, mas a arma falhou.

No boletim de ocorrência ainda consta a informação de que o homem que estava pegando a água teria gravado um vídeo em que o vizinho aparece sacando um revólver e tentando disparar duas vezes, mas o armamento falhou. Em seguida, ele teria dado tiros no chão, aumentando ainda mais a tensão entre os dois.

A Polícia Militar foi até a casa do vizinho que teria dado os disparos. Ele e o filho permitiram a entrada dos agentes, que fizeram buscas para encontrar a arma que aparecia no vídeo. Os dois, a casa e o carro da família foram revistados, mas a arma não foi encontrada.

Ainda de acordo com a PM, as partes foram encaminhadas para a delegacia. Inicialmente, a Polícia Civil informou que os dois haviam sido ouvidos e liberados, mas depois retificou, dizendo que o suspeito de 62 anos, que fez os disparos, foi autuado em flagrante por lesão corporal e disparo de arma de fogo em via pública. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem preso foi identificado como Marcos Vieira.