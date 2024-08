Atílio Vivácqua

Confronto com a PM termina em morte e prisão no Sul do Espírito Santo

Troca de tiros aconteceu na localidade conhecida como Carretão, na noite de quarta-feira (7); três armas foram apreendidas

Armas e munições foram apreendidas pela Força Tática da PM em Atílio Vivácqua . (Polícia Militar )

Um confronto entre um suspeito e a Polícia Militar terminou em morte e prisão, na noite de quarta-feira (7). Segundo a corporação, o homem, de 27 anos, teria trocado tiros com os agentes durante uma abordagem na localidade conhecida como Carretão, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Armas e munições foram apreendidas na ação.

Tudo começou com uma denúncia de que um grupo estaria em uma residência com armas. Dois deles, de acordo com o registro policial, eram conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas e em homicídios.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, quando os agentes se aproximaram da casa, um homem de 54 anos correu armado para o interior da residência. O outro, de 27 anos, também armado com pistola, foi em direção a um pasto. Os militares tentaram abordar o jovem, mas ele teria atirado, momento em que houve confronto. O jovem, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Dentro da residência os policias encontraram duas pistolas, caixas com munições, R$ 1,8 mil, touca ninja, balança de precisão e outros materiais. A arma do jovem morto também foi apreendida.

O homem de 54 anos foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

