Homem é preso suspeito de furtar 46 sacas de café em Boa Esperança

Furto ocorreu na madrugada, e suspeito foi preso durante o dia desta terça-feira (22). As sacas de café furtada foram devolvidas ao proprietário, e o suspeito acabou preso

Publicado em 22 de julho de 2025 às 19:53

De um lado o secador onde a polícia achou sacas de café furtadas, e do outro o suspeito sendo preso Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta terça-feira (22), suspeito de furto de 46 sacas de café no Córrego Itaúnas, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A ação que levou a prisão do suspeito foi tocada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar. >

Segundo o delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, após receberem a informação do furto ocorrido em uma propriedade rural durante a madrugada desta terça (22), as polícias iniciaram buscas ininterruptas durante a manhã para identificar os autores do crime. As 46 sacas de café furtadas foram localizadas em um secador, na zona rural do município. >

A Polícia Civil explicou que o responsável pelo local disse que a carga havia sido deixada por um suspeito que conduzia um Fiat Siena e um semi-reboque sem placa. Durante a devolução da carga à vítima, os policiais receberam a informação de que um veículo buscaria o semi-reboque. Ao ser abordado, o motorista do carro alegou que realizava o serviço a pedido do suspeito. >

Pouco tempo depois, o homem foi localizado no momento em que devolvia o carro envolvido no crime ao locador. Ele confessou que o veículo foi alugado e que parte do pagamento havia sido feito via PIX para um terceiro. O semi-reboque foi guinchado, um celular foi apreendido, e o suspeito, de 25 anos, foi conduzido à delegacia.>

O fruto do esforço dos produtores rurais da região, pessoas dignas e trabalhadoras, não pode nunca ser subtraído por criminosos. Removemos o autor do crime de circulação, estando agora à disposição do poder judiciário, bem como devolvemos à vítima o objeto do seu suor, provando que a criminalidade não terá vez na área, sendo combatida de maneira ininterrupta Felipe Augusto Cavalcanti Mariano Delegado titular da DP de Boa Esperança

A Polícia Civil informou que os suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante o concurso de duas pessoas com causa de aumento por ter sido praticado durante o repouso noturno. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.>

