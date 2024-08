Menina é raptada por homem em carro preto e estuprada na Serra

Adolescente de 16 anos voltava da escola quando o crime aconteceu; vizinha viu quando vítima foi abordada pelo bandido e acionou a polícia

Quem acionou a polícia foi uma vizinha da menina, que relatou ter visto a adolescente desembarcando em um ponto de ônibus na ES 010, por volta das 12h20, e, quando passava em frente a uma distribuidora, foi raptada por um homem. Ele estava em um carro preto com adesivo de caveira no porta-malas, teria saído do veículo usando uma máscara e colocado um pano na boca da vítima fazendo com que ela desmaiasse.