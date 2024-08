Motorista é detido por transportar 50 kg de maconha de MG para o ES

Segundo o condutor, as drogas, que saíram de Belo Horizonte, seriam entregues na Grande Vitória; esquema foi descoberto após denúncia anônima

Conforme o boletim de ocorrência, com o apoio do setor de inteligência, a corporação foi informada que o carro iria chegar em Guarapari por volta de 1h30, mas que antes passaria por Viana. Diante disso, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , foi feito um ponto de bloqueio em frente ao posto da corporação no município.

Quando o carro se aproximou, foi dada ordem de parada e o motorista saiu do veículo já deitando no chão. Através do vidro do Renault, os policiais conseguiram ver cinco tabletes de maconha no chão do banco do carona.