Jovem é morto a facadas enquanto se arrumava para sair do trabalho no ES

Câmera de segurança flagrou o suspeito chegando ao local e fugindo logo em seguida; crime durou menos de um minuto

Um funcionário de uma loja de bicicletas, de 24 anos, foi morto esfaqueado no fim do dia de trabalho, na tarde de quarta-feira (7), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Rômulo Passos de Oliveira Carvalho.