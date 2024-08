Acusado de matar homem a pauladas no ES é condenado a 17 anos de prisão

Nilson de Amaral Gomes foi morto a pauladas na noite do dia 6 de junho de 2022, no bairro Ayrton Senna; segundo a defesa, o réu, Alan Daniel Alves Verdan, é portador de doença mental

Em conversa com a reportagem de A Gazeta , a irmã de Nilson, Genir Amaral Gomes, comentou sobre a condenação. "Foi alívio, foi feita a justiça! Estamos tristes pela perda do nosso irmão, que tinha deficiência, foi uma covardia o crime”, disse.

Procurada pela reportagem, a defesa de Alan Daniel, representada pela advogada Elem Bragança, comunicou que já representou recurso de apelação por entender que o julgamento foi contrário as provas dos autos. Conforme a defesa, Alan é "portador de doença mental, com laudo pericial atestando essa condição".

Relembre o caso

Nilson de Amaral Gomes, à época com 57 anos, foi morto a pauladas na noite do dia 6 de junho de 2022, no bairro Ayrton Senna, em Colatina. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o crime aconteceu porque bandidos desconfiaram que o homem teria passado informações para policiais em uma ação no bairro na mesma noite.