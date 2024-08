Mulher tem ferimento grave após ser esfaqueada por ex em Linhares

Em relato aos policiais, filha da vítima contou que a mãe estava separada do padrasto; caso aconteceu na última terça-feira (6)

Uma mulher de 47 anos foi esfaqueada dentro de casa pelo ex-companheiro, de 46 anos, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (6). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima sofreu um corte profundo na região cervical, considerado grave.