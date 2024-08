Suspeitos invadem casa, perseguem e matam jovem a tiros em Linhares

Avó da vítima contou que os criminosos chegaram a se passar por policiais, dizendo que estavam a procura de armas, mas logo em seguida começaram a disparar

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros em uma fazenda perto da estrada de Povoação, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última segunda-feira (5). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Ivanilson Batista da Silva.