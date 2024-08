Susto em Pancas

'Na hora que vi o fio, já era tarde', diz piloto de balão que caiu em cafezal no ES

O piloto de balão Maicon Marcuz, de 48 anos, contou à reportagem de A Gazeta sobre o ocorrido no domingo (4); ele garante que o balonismo é um esporte seguro

O passeio de balão foi interrompido depois que o equipamento se chocou em uma fiação elétrica e caiu no cafezal. (Otávio Borin)

Após o susto vivido na tarde do domingo (4), em que quatro pessoas passaram por um momento de tensão durante um passeio de balão em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, o piloto, Maicon Marcuz, de 48 anos, que conduzia os passageiros, contou à reportagem de A Gazeta sobre o ocorrido.

Segundo ele, o vento, que estava mais forte que o normal, atrapalhou na hora da aproximação do pouso. Maicon, que está no balonismo há 27 anos, contou que essa foi a primeira vez que um balão que ele conduzia atingiu uma rede elétrica.

O pouso, segundo Maicon, seria realizado em uma região de pasto. "No terreno que eu pretendia pousar, havia uma árvore que eu iria usar par frear o balão (procedimento normal nesses casos)", explicou o piloto.

No entanto, Maicon não havia visto o fio que estava atrás da árvore. Foi neste momento, que ele precisou arremeter o pouso e parar no cafezal.

Acabei encostando e rompendo esse fio. Foi aí que arremeti o pouso e parei numa região de morro, no cafezal Maicon Marcuz • Piloto de balão

Apesar do susto vivido, Maicon garantiu que o balonismo é um esporte seguro. "Estou há 27 anos no meio do balonismo e essa foi a primeira vez que peguei um fio. Pode acontecer, em uma hora ou outra [...], porém, estamos preparados para essas eventualidades", finalizou.

Tensão em passeio

Otávio Borin, 48 anos, seus dois enteados, Emilly e Brendon, e o piloto Maicon, passaram por um susto durante um passeio de balão no domingo (4), na cidade de Pancas, onde acontecia um evento de balonismo. O balão acabou batendo na rede elétrica, depois rolou em um barranco e pousou numa plantação de café. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

À repórter Beatriz Caliman, de A Gazeta, Otávio, que estava com os dois enteados, narrou o momento vivido. “O balão após três tentativas de descida por conta do vento forte acabou colidindo com um cabo de alta tensão, cortou o cabo e, em seguida, descemos numa plantação de café. Quando batemos num barranco, como era muito íngreme, o cesto começou a rolar de lado, capotou umas quatro, cindo vezes e parou. O piloto foi bem profissional mesmo na dificuldade”.

O passeio, conta Otávio, durou cerca de 30 minutos e foi a primeira experiência dos três num balão. “Na realidade esse era um dos sonhos da Emilly, realizado com emoção. O passeio foi de despedida, pois eles foram hoje para os EUA morar com o pai”, revelou o padrasto.

Após o pouso forçado, uma equipe chegou em poucos minutos para resgatá-los.

