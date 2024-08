Sul do ES

PM é socorrido após acidente entre carro e moto em Marataízes

O automóvel teria invadido a contramão e atingido o policial, na noite de domingo (4); militar foi levado para uma unidade de saúde do município

Imagens que circularam pelas redes sociais mostram policial sentado no chão e a moto dele com as rodas para cima. (Leitor | A Gazeta)

Um policial militar, pilotando uma moto, precisou ser socorrido após se envolver em um acidente no Centro de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (4). O agente disse que um um carro invadiu a contramão e o atingiu. O motorista do veículo chegou a ir até vítima, mas deixou o local da batida.

A colisão aconteceu na Avenida Rubens Rangel. No local, a equipe de trânsito encontrou o policial sentado no chão, sentindo fortes dores. Com dificuldades, o militar contou que um carro invadiu a contramão para entrar na Rua Aníbal Machado e colidiu com a moto em que ele estava.

O policial ainda disse que, quando caiu da motocicleta, ficou de cabeça pra baixo e pediu socorro. Nesse momento, o condutor do veículo parou o carro e foi até o militar, porém retornou e saiu do local. A viatura levou o ferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Não há informação se o motorista do automóvel foi localizado após o fato.

Procurada, a Polícia Civil disse que, nos acidentes em que não há mortes e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, "a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal".

