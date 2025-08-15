Home
Caminhão sai da pista, tomba e uma pessoa morre na BR 262 em Viana

Acidente ocorreu por volta das 15h30 desta sexta-feira (15); veículo saiu da pista central, cruzou a via marginal e bateu no muro de uma empresa antes de capotar

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:38

Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 em Viana.
O acidente ocorreu em Viana e uma pessoa perdeu a vida Crédito: Reprodução | Rede Social

Uma pessoa – que não foi identificada – morreu após um caminhão tombar na tarde desta sexta-feira (15) na BR 101, próximo ao bairro Caxias do Sul, em Viana. O acidente aconteceu depois que o veículo saiu da pista central, atravessou a via marginal e bateu em um muro de uma empresa às margens da rodovia federal.

O impacto levou a vítima a ficar presa às ferragens, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito não foi impactado. Até o momento não foi confirmado se a vítima era o motorista ou outra pessoa. 

O Corpo de Bombeiros atua na ocorrência e foi acionado às 15h50. Ainda não há detalhes sobre a causa do acidente, mas vídeos feitos por pessoas no local mostram a frente do veículo totalmente destruída. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a carga do caminhão, não especificada, espalhada pela via, assim como destroços do veículo, que ficou com as rodas e cabine para cima.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde desta sexta-feira (15), às 16h47, para uma ocorrência de tombamento com morte, em Caxias do Sul, Viana. "O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para Instituto Médico Legal, da Polícia Científica (PCIES), em Vitória", explicou a corporação. 

A Polícia Militar foi demandada para mais informação. Quando houver retorno a matéria será atualizada. 

