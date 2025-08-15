Home
Corrida altera trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)

Trecho da Avenida Américo Buaiz será totalmente interditado no sentido Centro-Camburi das 4h às 10h; veja outras mudanças

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:55

A terceira etapa da Corrida Move On vai alterar o trânsito em Vitória na manhã deste domingo (17), principalmente na região da Enseada do Suá. Veja as alterações: 

Alterações no trânsito da Enseada do Suá neste domingo (17)
Alterações no trânsito da Enseada do Suá neste domingo (17)

  • A Avenida Américo Buaiz, em frente ao Shopping Vitória, será totalmente interditada no sentido Centro-Camburi, entre a Terceira Ponte e a Curva da Jurema, das 4h às 10h. 
  • O acesso pelo Monumento do Imigrante, para quem desce da ponte, estará fechado. Os motoristas que precisarem seguir para a Curva da Jurema ou Camburi deverão contornar o shopping pela Avenida Marília Scarton, passando por baixo da Terceira Ponte, e sair na Praia do Canto, na altura da Praça da Ciência.
Corrida Move On muda trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)
Corrida Move On muda trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)

  • A ciclofaixa de lazer entre o Shopping Vitória e o campo de futebol da Curva da Jurema será suspensa das 7h às 9h. Os ciclistas terão como alternativa contornar atrás do shopping, acessar a Rua Marília Scarton e retornar à Avenida Américo Buaiz pela Avenida José Miranda Machado, na Curva da Jurema. 
  • Já no sentido contrário, Camburi-Centro, as avenidas Saturnino de Brito (Praia do Canto), Américo Buaiz e parte da Nossa Senhora dos Navegantes (entre o McDonald’s e o Palácio do Café) terão duas das três faixas livres para veículos e uma destinada aos corredores. 

Equipes da Guarda de Vitória e da organização da prova vão orientar motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e auxiliar a entrada e saída de moradores da Enseadinha, Ilhas do Boi e do Frade.

