Corrida altera trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)

15 de agosto de 2025
A terceira etapa da Corrida Move On vai alterar o trânsito em Vitória na manhã deste domingo (17), principalmente na região da Enseada do Suá. Veja as alterações:
Equipes da Guarda de Vitória e da organização da prova vão orientar motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e auxiliar a entrada e saída de moradores da Enseadinha, Ilhas do Boi e do Frade.
