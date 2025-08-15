Corrida altera trânsito na Enseada do Suá neste domingo (17)

A Avenida Américo Buaiz, em frente ao Shopping Vitória, será totalmente interditada no sentido Centro-Camburi, entre a Terceira Ponte e a Curva da Jurema, das 4h às 10h.

O acesso pelo Monumento do Imigrante, para quem desce da ponte, estará fechado. Os motoristas que precisarem seguir para a Curva da Jurema ou Camburi deverão contornar o shopping pela Avenida Marília Scarton, passando por baixo da Terceira Ponte, e sair na Praia do Canto, na altura da Praça da Ciência.