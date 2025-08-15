Beach Tennis movimenta Arena Serra Banestes nos Jogos de Praia 2025

Home
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:37

Torneio de beach tennis movimenta a Praia de Camburi no final de semana
Torneio de beach tennis vai reunir dezenas de atletas neste final de semana Crédito: Royal Beach Tennis/Divulgação

A praia de Jacaraípe, na Serra, será palco de disputas eletrizantes de beach tennis neste sábado (16) e domingo (17), durante a terceira semana dos Jogos de Praia 2025. A modalidade promete agitar o fim de semana com jogos acirrados, clima de confraternização e a energia típica das competições à beira-mar.

Ao todo, 16 duplas participam do torneio nas categorias mista iniciante e mista intermediária. As partidas começam no sábado, às 9h, e seguem ao longo do dia. No domingo, a programação continua no mesmo horário, mantendo a expectativa de belas jogadas, pontos disputados e muita emoção.

A competição é gratuita e aberta ao público. O evento é realizado pela Associação Capixaba de Esporte e Lazer (Acel), com patrocínio do Ministério do Esporte e apoio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra.

