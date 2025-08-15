Home
Jovem é detida por furtar R$ 1,8 mil em roupas em shopping de Vitória

Suspeita de 22 anos foi levada à Delegacia Regional de Vitória e autuada em flagrante por furto, mas liberada após pagar fiança, segundo a Polícia Civil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:43

Uma jovem de 22 anos foi flagrada furtando peças de roupa de uma loja de departamentos em um shopping de Vitória na noite da última quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, ela teria saído do estabelecimento sem passar pelo caixa, levando itens de vestuário cujo valor total somava R$ 1.814. 

Quem acionou a Polícia Militar foi o gerente da loca, que contou aos policiais ter tentado, sem sucesso, negociar com a suspeita para que ela efetuasse o pagamento dos produtos, o que segundo ele foi negado por ela. Já a jovem declarou aos militares que sofreria de instabilidade mental, fazendo uso de medicamentos controlados, e disse que o representante do estabelecimento a abordou de "maneira grosseira”, por isso inicialmente houve a recusa do pagamento.

A PM disse que, ainda em relato à corporação, a jovem contou que teria depois procurado novamente pelo gerente na loja propondo quitar o valor dos itens subtraídos, mas o responsável pelo atendimento já não se encontrava mais disponível. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a jovem de 22 anos foi autuada em flagrante por furto e liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante. 

