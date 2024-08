Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 11 anos em Cariacica

Foi a mãe da criança que entrou no quarto, flagrou o abuso e acionou a Polícia Militar; caso aconteceu no último domingo (4)

A jovem, que era esposa do suspeito há cerca de nove anos, relatou aos policiais que, ao entrar no quarto do casal, se deparou com o homem cometendo o estupro. A criança confirmou aos militares o abuso praticado pelo padrasto. O suspeito foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica.