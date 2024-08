Balão com 4 pessoas bate na rede elétrica e vai parar em cafezal em Pancas

Um dos quatro ocupantes, Otávio Borin, 48 anos, contou que o vento atrapalhou a descida. Ninguém se feriu

Uma família passou por momentos de tensão durante um passeio de balão em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (4). Um dos quatro ocupantes, Otávio Borin, 48 anos, contou que o vento atrapalhou a descida. O balão acabou batendo na rede elétrica, depois rolou em um barranco e pousou numa plantação de café. Ninguém ficou ferido.

Otávio contou que ele e seus dois enteados, Emilly e Brendon, vieram de Guarapari para participar de evento de balonismo realizado no município. “O balão após três tentativas de descida por conta do vento forte acabou colidindo com um cabo de alta tensão, cortou o cabo e, em seguida, descemos numa plantação de café. Quando batemos num barranco, como era muito íngreme, o cesto começou a rolar de lado, capotou umas quatro, cindo vezes e parou. O piloto foi bem profissional mesmo na dificuldade”.