Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Balão gigante cai, assusta moradores e deixa bairros sem energia
Em São Paulo

Balão gigante cai, assusta moradores e deixa bairros sem energia

Parte da estrutura do balão caiu em uma creche municipal durante a madrugada desta segunda-feira (22)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2024 às 10:10

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 10:10

Balão gigante cai, assusta moradores e deixa bairros sem energia
Balão gigante cai, assusta moradores e deixa bairros sem energia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A queda de um enorme balão causou pânico e deixou bairros da zona leste de São Paulo sem energia elétrica na madrugada desta segunda-feira (22). Um carro ficou tombado e uma motocicleta foi içada e ficou presa na fiação na região de Itaquera.
A queda prejudicou também o funcionamento da linha 11- Coral da CPTM. No início das operações, os trens circularam por via única. O problema já foi resolvido e o transporte funciona normalmente.
A Enel confirmou, em nota, que o balão caiu sobre a rede elétrica e provocou a interrupção do fornecimento de energia em bairros da região.
O carro teria sido arrastado e tombado pelo artefato. O balão, segundo a Enel, içou uma motocicleta que ficou presa em cima da fiação, na rua Jaguaruna, na região de Itaquera.
Técnicos da companhia trabalham nos reparos e, segundo a empresa, 95% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão despencou na altura do número 980 da rua Alto Belo, no bairro Aricanduva, na zona leste, queimou fiação elétrica e provocou um incêndio.
Uma parte da estrutura foi encontrada em uma creche municipal, que estava vazia no momento da queda.
Três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local e não há vítimas.
Moradores da zona leste fizeram vários relatos nas redes sociais, acompanhados de imagens, sobre a circulação do balão por bairros da região, em baixa altitude, até cair na fiação elétrica.
Eles ouviram estrondos, viram clarões e saíram de suas casas para acompanhar a movimentação.
Uma moradora contou que a luz do apartamento começou a piscar, ela ouviu barulho de explosões e, ao olhar pela janela viu o balão passando pelo prédio e destruindo a fiação elétrica.
Em entrevista à TV Globo, outro morador disse que a rua ficou lotada de motoqueiros durante a madrugada em busca do resgate do equipamento.
A legislação brasileira proíbe a fabricação, venda, transporte e soltura de balões, com pena de um a três anos de detenção e aplicação de multa a partir de R$ 10 mil. O código penal também prevê reclusão de dois a cinco anos pelo perigo criado ao transporte aéreo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados