Violência

Assalto acaba em perseguição, tiros, acidente e morte em Pedro Canário

Após assalto em Floresta do Sul, dupla em moto foi perseguida por carro e baleada. Na fuga, colidiu com outro veículo. Um morreu e outro ficou ferido.

Publicado em 30 de abril de 2025 às 12:02

Dois suspeitos de assalto se envolveram em um acidente envolvendo a moto em que estavam e um carro, durante uma perseguição na noite desta terça-feira (29), na ES 209, zona rural de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Com o impacto da batida frontal, um deles morreu e o outro ficou ferido. A Polícia Militar informou que a dupla teria cometido um roubo momentos antes, no distrito de Floresta do Sul, e estava fugindo de indivíduos que estavam em um carro prata, e efetuaram disparos contra eles. >

Segundo a PM, durante a fuga, a dupla na moto invadiu a contramão e colidiu com um Ford Ka. O piloto do veículo morreu e o suspeito que estava na garupa, um jovem de 22 anos, foi socorrido baleado e levado para um hospital.>

O acionamento da Polícia Militar, segundo a corporação, foi para atender a ocorrência de acidente de trânsito, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) constatou a morte do condutor da moto no local. Já o outro ocupante, que estava baleado, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Ele apresentava lesões parciais e uma marca de tiro em uma das mãos. >

O motorista do Ford Ka relatou à polícia que a moto invadiu a sua mão de direção e que não teve tempo de evitar a colisão. Ele sofreu ferimentos leves causados por estilhaços do para-brisa. >

>

Ainda conforme a Polícia Militar, com base em relatos de moradores da região, os ocupantes da motocicleta teriam cometido um assalto no distrito de Floresta do Sul, em Pedro Canário. Ao fugirem pela ES 209, teriam sido perseguidos por suspeitos em um carro Gol prata, que efetuaram diversos disparos contra a dupla. Alvejados, os ocupantes da moto perderam o controle da direção, invadiram a contramão e colidiram de frente com o Ford Ka que vinha no sentido oposto.>

Uma viatura da Polícia Militar escoltou até o hospital o jovem de 22 anos que estava na garupa da moto. No atendimento, ele confirmou aos policiais que houve um assalto e que, em seguida, os ocupantes da motocicleta foram perseguidos sob tiros, momentos antes do acidente.>

Segundo o registro da PM, não foi encontrada materialidade delitiva contra o rapaz socorrido. Já o condutor da moto, que morreu no local e não foi identificado, apresentava uma perfuração na região das nádegas semelhante a disparo de arma de fogo, além de múltiplas lesões causadas pela colisão com o carro. O motorista do Ford Ka realizou o teste do bafômetro, que apontou negativo para consumo de álcool.>

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 22h, e o corpo da vítima, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, liberado para os familiares.>

Já a Polícia Civil informou que o motorista do Ford Ka foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, "onde foi ouvido e liberado segundo o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". A corporação explicou que "esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", e que "as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário".>

