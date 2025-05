Mortes na BR 101: duplicação já!

Infelizmente, a história se repete. No último domingo, dia 27 de abril, mais uma tragédia: um caminhão carregado com mamão tombou na BR 101 em Anchieta e atingiu um ônibus com passageiros . Até a manhã de segunda-feira, o saldo era desolador, três vidas perdidas, entre elas o motorista do ônibus, e 26 pessoas feridas. Mais uma vez, a rodovia federal que corta o Espírito Santo mostrou seus riscos em quilômetros que já deveriam estar duplicados e ainda seguem com pista simples.

A BR 101 é uma artéria vital para o Brasil. Transporta pessoas, sonhos e riquezas. No entanto, aqui no Espírito Santo, ainda somos reféns de trechos perigosos, de pista simples, onde imprudência, negligência e falta de infraestrutura formam uma combinação fatal. O acidente de domingo é só mais um capítulo de uma série de mortes anunciadas.

Escrevi meu primeiro artigo sobre o atraso da duplicação da BR 101 há oito anos. Em junho de 2017, 23 pessoas perderam a vida na BR 101 em Guarapari , naquela época ainda não duplicada, quando um caminhão, em péssimo estado de conservação, invadiu a pista contrária e colidiu com um ônibus que transportava um grupo de dança da nossa região serrana. Aquele foi o acidente rodoviário mais grave da história recente do Espírito Santo.

O tempo passou e as tragédias continuam. A promessa de duplicação virou desculpa, postergação e indignação. Para demonstrar que a história poderia ser diferente, decidi fazer um exercício: utilizei inteligência artificial para simular o acidente do último domingo em um cenário no qual o trecho estivesse duplicado. O resultado? Muito provavelmente, o caminhão desgovernado teria tombado e sido contido pela mureta de divisão da pista, sem bater de frente no ônibus. O choque fatal seria evitado. As 26 pessoas feridas estariam ilesas. As três vítimas fatais estariam vivas.