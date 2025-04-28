Viagem a Raposo era sonho de jovem que morreu em acidente na BR 101 em Anchieta

Jadson Zordan, de 25 anos, Penha da Silva Pereira, de 90 anos e Davi, de 44 Crédito: Reprodução/ Arquivo das famílias

TV Gazeta que o sobrinho queria tanto conhecer o local que pediu à avó — que já tinha comprado a passagem — para ir com ela. O desejo foi realizado, mas no retorno ao Espírito Santo, Jadson, que morava em A tia do jovem, a consultora de vendas Adriana Zordan, contou à reportagem daque o sobrinho queria tanto conhecer o local que pediu à avó — que já tinha comprado a passagem — para ir com ela. O desejo foi realizado, mas no retorno ao Espírito Santo, Jadson, que morava em Vitória , não sobreviveu ao acidente ainda no local da colisão.

Era o sonho dele essa viagem. Como ele estava sem trabalhar, ele pediu para a avó para ir com ela. Ele foi para essa viagem feliz, menino novo, tinha uma filha de oito anos linda e tem uma família que ama muito ele. Ele era meu sobrinho muito querido. Vou sentir muita falta, mas sei que ele está nos braços de Deus Adriana Zordan - Consultora de vendas, avó de Jadson

Muito ativa

Penha era aposentada e sempre estava procurando alguma atividade para se manter ativa. A amiga Yara Peçanha contou ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que ela fazia aulas de pilates e sempre estava se movimentando. A manutenção de uma vida tão intensa influenciava em uma mente saudável.

“Era muito dinâmica, fazia Pilates, tinha uma memória de elefante. Era muito risonha e gostava muito de viajar. Não esperávamos uma notícia dessa. A gente vê a pessoa bem e de repente uma fatalidade dessa. A ficha às vezes não cai... ela tinha uma felicidade, uma vontade de viver, é isso que fica", disse a amiga.

Imagens do acidente

Imagens fortes mostram o momento do grave acidente que deixou três mortos e 18 pessoas feridas na tarde de domingo (27), no km 361 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu pouco antes das 17h40. No vídeo (veja acima) é possível observar quando a carreta carregada com mamão tomba na rodovia, invade a contramão e colide com um ônibus de viagem da empresa Penedo.

O vídeo foi gravado pelo ocupante de um veículo que seguia atrás do ônibus e começa mostrando o coletivo seguindo pela BR 101. Depois, as imagens mostram a carreta, que estava no sentido oposto, tombando na altura de uma curva, quando os veículos estavam próximos. É possível ver a luz de freio do ônibus acendendo quando se aproxima da carreta. Porém, o motorista não consegue parar e ocorre a colisão com a carreta, já tombada.

A carga da carreta se espalhou na pista e às margens da BR 101 por conta do acidente. A pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 23h de domingo (27).

Diversos feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram presos no primeiro e segundo andar do ônibus, além dos motoristas dos veículos.