Vídeo mostra momento de acidente com mortos e feridos na BR 101 no ES

O vídeo foi gravado pelo ocupante de um veículo que seguia atrás do ônibus e começa mostrando o coletivo seguindo pela BR 101. Depois, as imagens mostram a carreta, que estava no sentido oposto, tombando na altura de uma curva, quando os veículos estavam próximos. É possível ver a luz de freio do ônibus acendendo quando se aproxima da carreta. Porém, o motorista não consegue parar e ocorre a colisão com a carreta, já tombada.

A carga da carreta se espalhou na pista e às margens da BR 101 por conta do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , morreram o motorista do coletivo, Davi Lima, de 44 anos; e os passageiros Jadson Zordan, de 25 anos, e Penha da Silva, de 90 anos. A corporação disse que ficaram feridos 25 passageiros do ônibus e o motorista da carreta. A pista chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 23h de domingo (27).

Diversos feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram presos no primeiro e segundo andar do ônibus, além dos motoristas dos veículos.

O ônibus envolvido pertence à empresa Penedo, que informou que o veículo tinha 27 passageiros que voltavam de Raposo, distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Vitória. Segundo a polícia, o motorista do ônibus e o passageiro de 25 anos morreram no local, enquanto a idosa faleceu após socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento de diversas vítimas que estavam presas no primeiro e segundo andar do ônibus, além dos condutores dos dois veículos. Os passageiros feridos foram resgatados por ambulâncias do Samu, Resgate e Eco-101. A PRF informou que as vítimas foram socorridas e levadas para os hospitais Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Materno Infantil Francisco de Assis e Estadual de Urgência e Emergência, o HEUE, em Vitória. O motorista da carreta, de 38 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Por nota, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim disse que 12 vítimas do acidente deram entrada na unidade, porém informações sobre o estado de saúde são repassados exclusivamente para os familiares.

No começo da noite desta segunda-feira (28), a TV Gazeta apurou que 18 entre os mais de 20 passageiros feridos permaneciam hospitalizados. Das seis vítimas que estavam no Hospital Santa Casa de Cachoeiro – duas delas na ala vermelha e quatro aguardando para fazer cirurgias devido a fraturas –, quatro foram transferidas para hospitais de Cariacica e Vila Velha.

Outros dois feridos estão no Hospital Padre Humberto, em Anchieta, e oito passageiros estão no hospital de Guarapari. Por fim, duas vítimas estão internadas no Hospital Unimed, em Vitória. Os outros passageiros que ficaram feridos já receberam alta e foram liberados.

Carreta ficou tombada na pista após acidente com ônibus na BR 101, em Anchieta Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na noite de domingo (27) para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na altura do km 361 da BR 101, na zona rural de Anchieta. Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Regional de Anchieta.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por meio das redes sociais, afirmou que o Samu estava empenhado e toda a rede pública de hospitais estava pronta para atender as vítimas.

Estamos totalmente mobilizados para atender as vítimas do acidente entre uma carreta e um ônibus, ocorrido na tarde de hoje próximo ao trevo de Alfredo Chaves. O Samu está empenhado e toda a nossa rede hospitalar, tanto adulta quanto pediátrica, está pronta para receber todos… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) April 27, 2025

*Com informações dos repórteres Isabelle Oliveira e Matheus Passos, da TV Gazeta Sul