Dupla é presa após balear influenciador digital durante roubo em Jaguaré

Um influenciador digital de 22 anos foi baleado e viveu momentos de terror, com sua namorada, sob a mira de dois homens armados durante um assalto, na noite de domingo (27), em frente à sua casa, na comunidade de Água Limpa, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um Chevrolet Cobalt cinza, ocupado pelos criminosos, passa pelas vítimas e estaciona em um terreno ao lado [assista acima]. Os suspeitos descem do veículo e abordam o jovem e a namorada dele, dentro de um Jeep Compass. O casal estava indo jantar.

É possível ver quando a vítima corre e um dos suspeitos atira. Dois homens, identificados como Andresson Silva Sousa, de 25 anos, e Diogo Otávio Barcellos, de 26, foram presos e autuados por tentativa de latrocínio, que é a tentativa fracassada de roubo seguido de morte.

O influenciador digital relatou à polícia que, ao ser abordado pela dupla, levantou as mãos em sinal de rendição e disse que eles poderiam levar o carro. Um dos criminosos teria dito "não" e puxado a gola da camisa da vítima, apontando uma arma para sua cabeça. O rapaz bateu na arma do criminoso e correu, momento em que o suspeito atirou, atingindo-o no braço esquerdo; em seguida, ele acionou a polícia.

Já a namorada disse que viu quando o suspeito atirou no namorado. Ela relatou no boletim de ocorrência que pediu para que não os matassem. Nesse momento, um dos suspeitos a agarrou, forçando-a a entrar no lado do motorista para dirigir para eles (o momento é exibido na gravação acima), mas como o namorado havia levado a chave do carro ao fugir, não foi possível ligar o veículo. Diante disso, os bandidos desistiram e levaram apenas o celular da jovem.

CAPTURA

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi parada perto da comunidade de São Roque por um carro que socorria o influenciador digital baleado. O rapaz relatou aos policiais que havia sido atingido por disparos durante um assalto em frente à sua casa. A vítima foi orientada a seguir para o hospital, enquanto a viatura se deslocou até o local do crime.

No trevo de Água Limpa com a BR 101, os policiais avistaram o carro suspeito, que seguia sentido São Mateus/Vitória. Foi dada ordem de parada ao veículo, e os ocupantes foram identificados. Eles alegaram que viajavam de São Mateus para Linhares. Durante buscas pessoais e no veículo, nada de ilícito foi encontrado, mas a vítima reconheceu os dois homens por foto como os autores da tentativa de assalto que terminou em tiros. A vítima também confirmou o carro abordado como sendo o mesmo usado no crime.