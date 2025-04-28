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Crime

Corpo achado em represa no ES é de jovem desaparecido na BA, diz polícia

João Victor de Souza Maara, de 24 anos, desapareceu na Páscoa na comunidade de Taquarinha, em Mucuri, na Bahia. O corpo dele foi encontrado amarrado em uma represa de Montanha

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 16:53

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

28 abr 2025 às 16:53
A vítima, João Victor de Souza Maara, de 24 anos.
A vítima, João Victor de Souza Maara, de 24 anos. Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
A Polícia Civil informou que o corpo encontrado na tarde de domingo (27), em uma represa conhecida como Pedreira, no distrito de São Sebastião do Norte, zona rural de Montanha, é do jovem João Victor de Souza Maara, de 24 anos. Ele havia desaparecido no domingo de Páscoa (20), na comunidade de Taquarinha, em Mucuri, no Sul da Bahia, e o corpo foi localizado boiando com sinais de extrema violência.
A reportagem de A Gazeta conversou, reservadamente, com policiais do Espírito Santo e da Bahia que atuam na investigação e eles confirmaram que o corpo é do jovem João Victor. Os investigadores suspeitam que o jovem tenha sido raptado e assassinado por supostas dívidas ligadas ao tráfico de drogas e apuram a participação de uma organização criminosa que atua em Pedro Canário (ES), cidade vizinha a Montanha (ES) e Mucuri (BA).
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, banhistas que frequentavam a represa conhecida como Pedreira avistaram um corpo boiando e acionaram a corporação, que confirmou o fato. Guarda-vidas do município foram chamados para apoiar na retirada do cadáver, que estava em estado de decomposição, com o rosto desfigurado, mãos e pés amarrados, uma corda presa ao pescoço e uma pedra amarrada ao corpo, além de apresentar sinais de agressão.
Segundo os policiais, o objetivo dos criminosos ao jogá-lo na represa com uma pedra amarrada ao corpo era para que o cadáver jamais emergisse. 
A Polícia Científica comunicou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha e que  nenhum suspeito foi preso até o momento. 

Ajude a polícia

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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