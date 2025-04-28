Corpo achado em represa no ES é de jovem desaparecido na BA, diz polícia

A vítima, João Victor de Souza Maara, de 24 anos. Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta

A reportagem de A Gazeta conversou, reservadamente, com policiais do Espírito Santo e da Bahia que atuam na investigação e eles confirmaram que o corpo é do jovem João Victor. Os investigadores suspeitam que o jovem tenha sido raptado e assassinado por supostas dívidas ligadas ao tráfico de drogas e apuram a participação de uma organização criminosa que atua em Pedro Canário (ES), cidade vizinha a Montanha (ES) e Mucuri (BA).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, banhistas que frequentavam a represa conhecida como Pedreira avistaram um corpo boiando e acionaram a corporação, que confirmou o fato. Guarda-vidas do município foram chamados para apoiar na retirada do cadáver, que estava em estado de decomposição, com o rosto desfigurado, mãos e pés amarrados, uma corda presa ao pescoço e uma pedra amarrada ao corpo, além de apresentar sinais de agressão.

Segundo os policiais, o objetivo dos criminosos ao jogá-lo na represa com uma pedra amarrada ao corpo era para que o cadáver jamais emergisse.

A Polícia Científica comunicou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha e que nenhum suspeito foi preso até o momento.