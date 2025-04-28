Trecho de acidente com mortes na BR 101 no ES ainda não tem duplicação

O trecho da BR 101 que passa por Anchieta está entre os que devem ser duplicados logo no início da entrada em vigor do plano da nova gestão da rodovia, que está com um leilão de sua concessão marcado para 26 de junho . Nos projetos futuros, devem entrar a duplicação de 169 quilômetros, elaboração de 41 quilômetros de faixas adicionais, 15 quilômetros de contornos, 35 quilômetros de rodovias marginais, 40 passarelas para travessia de pedestres e dois pontos para parada e descanso de motoristas.

Através de portaria divulgada ainda em 2023, o Ministério dos Transportes já definiu, entre outros procedimentos, que a BR 101 ainda pode receber novas obras, além das já anunciadas, em consequência do desenvolvimento de determinadas regiões.

Apesar dos investimentos em duplicações, cerca de 150 quilômetros devem ficar de fora. Na nova proposta, esse trecho não terá intervenção para garantir faixa dupla de trânsito nos dois sentidos. Na prática, a parte que não será duplicada fica no Norte do Estado , de Linhares, antes do trecho de Sooretama — que não tem permissão ambiental de duplicação em função de passar pela Reserva Biológica de Sooretama — até o extremo Norte, na divisa com a Bahia.

Na região de Sooretama, a BR 101 corta a reserva florestal em um trecho de 25 km que, segundo a legislação federal, não pode passar por intervenções que impactem a natureza no local. Nesse trecho ao Norte de Linhares serão feitos, no lugar das duplicações, 41,4 quilômetros de faixas adicionais.

Modernização do contrato

De acordo com o Ministério dos Transportes, no caso de ativos rodoviários como a BR 101, os contratos de concessão se estendem por décadas e, naturalmente, muitas das premissas econômicas, financeiras, sociais, técnicas e de performance podem não se materializar de forma satisfatória ao longo dos anos.

Para sanar tais problemas, a via que corta todo o Estado é alvo da modernização de seu contrato de concessão, através de um diálogo entre diferentes órgãos públicos, com supervisão do Tribunal de Contas da União (TCU)

“A transferência do controle acionário da Ecovias 101 representa um marco para a gestão da BR 101/ES/BA. Com investimentos robustos, regulação aprimorada e um novo operador comprometido com a qualidade do serviço, a rodovia promete oferecer melhores condições para quem depende dela diariamente. A expectativa agora está na melhoria à altura dos desafios da rodovia, garantindo um futuro mais seguro e eficiente para motoristas, transportadores e passageiros”, como destaca a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Processo competitivo da BR 101

18 de março de 2025: Disponibilização do edital na página da ANTT e da Ecovias 101;

Disponibilização do edital na página da ANTT e da Ecovias 101; 19 de março a 2 de maio de 2025: Período para pedidos de esclarecimento sobre o edital;

Período para pedidos de esclarecimento sobre o edital; 19 de março a 18 de junho de 2025: Fase de diligência prévia, onde interessados acessam informações sobre a concessionária;

Fase de diligência prévia, onde interessados acessam informações sobre a concessionária; 23 de junho de 2025: Entrega das propostas econômicas na B3, em São Paulo;

Entrega das propostas econômicas na B3, em São Paulo; 26 de junho de 2025: Realização do leilão na B3;

Realização do leilão na B3; 3 de julho de 2025: Entrega dos documentos de qualificação do vencedor.

Quantos quilômetros já foram duplicados?

A concessionária Ecovias 101 informou que já realizou mais de 62 km de duplicações e, atualmente, está em andamento a execução de mais 5 km na Serra e 7 km sendo finalizados em Anchieta.

Em geral, em toda a extensão da BR 101 no Espírito Santo, já existem 117 km duplicados. Isso é referente ao trecho realizado pela Ecovias 101 e outros 48 km de duplicações que haviam sido realizadas pelo DNIT (do Km 257,4 ao 305) antes da assinatura do contrato de concessão.

A expectativa é que, no segundo semestre deste ano, sejam entregues mais 5km de duplicações referentes ao trecho do km 242 ao km 247,1, na Serra.

Quais são os quilômetros já duplicados?

Do Km 205,28 ao 208,17 - João Neiva

Do Km 215,99 ao 220,37 - Ibiraçu

Do Km 257,40 ao 308,20 - Serra

Do Km 308,20 ao 357,650* - Vila Velha / Anchieta

Do Km 363,10 ao 365,30 - Anchieta

Do Km 373,5 e 380,2 (Contorno de Iconha) – total de 7,2 km *Nesse trecho, há um segmento em obras de aproximadamente 600m

Quantos quilômetros ainda serão duplicados?

O processo de otimização contratual da BR 101 prevê a duplicação de um total de 172,8 quilômetros.

Quais obras estão sendo realizadas no momento?