Encapuzado rouba e estupra mulher em casa e filma o crime no ES

Uma mulher de 43 anos foi estuprada e roubada no município de Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na sexta-feira (25), mas foi divulgado pela Polícia Militar apenas nesta segunda-feira (28). Após receber uma ligação por telefone particular, os militares foram até o local e encontraram a vítima emocionalmente abalada.
A mulher contou que, ao chegar ao apartamento de seu pai e abrir o portão, se deparou com um homem que usava uma máscara e boné para não ser reconhecido. O homem veio em sua direção com uma arma de fogo e a obrigou a entrar na residência, dizendo que queria dinheiro.
Já dentro do apartamento, a vítima ofereceu um pote de moedas e um aparelho celular ao suspeito. Em seguida, a mulher foi obrigada a tirar a roupa e foi estuprada enquanto o suspeito filmava o crime. Ela avisou que a empregada que trabalha na casa estava chegando, e o homem, ainda armado, a levou até outro cômodo, pediu para que ela contasse até cinquenta enquanto ele ia embora, e fugiu do local.
Em depoimento à PM, ela informou ter reconhecido o suspeito, que seria um homem de 22 anos, de nome não divulgado, que já havia trabalhado com seu irmão.
O suspeito foi localizado em um bar no distrito de São Pedro, no mesmo município. Após abordagem, ele indicou a residência onde estava a arma utilizada no crime, um revólver de calibre .38, que havia sido escondida em uma caixa de sapatos junto a um simulacro de arma de fogo e R$ 786. Durante depoimento, o homem contou que observou a rotina da família por alguns dias para premeditar o crime. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Ibatiba, no Caparaó capixaba, com o material apreendido.
A Polícia Civil informou que o jovem de 21 anos, suspeito do crime, foi autuado em flagrante por ameaça, cárcere privado, roubo majorado pelo uso de violência ou grave ameaça exercida com arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estupro. Ele ainda responderá por produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.