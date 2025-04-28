Encapuzado rouba e estupra mulher em casa e filma o crime no ES

Uma mulher de 43 anos foi estuprada e roubada no município de Muniz Freire , na Região Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na sexta-feira (25), mas foi divulgado pela Polícia Militar apenas nesta segunda-feira (28). Após receber uma ligação por telefone particular, os militares foram até o local e encontraram a vítima emocionalmente abalada.

A mulher contou que, ao chegar ao apartamento de seu pai e abrir o portão, se deparou com um homem que usava uma máscara e boné para não ser reconhecido. O homem veio em sua direção com uma arma de fogo e a obrigou a entrar na residência, dizendo que queria dinheiro.

Já dentro do apartamento, a vítima ofereceu um pote de moedas e um aparelho celular ao suspeito. Em seguida, a mulher foi obrigada a tirar a roupa e foi estuprada enquanto o suspeito filmava o crime. Ela avisou que a empregada que trabalha na casa estava chegando, e o homem, ainda armado, a levou até outro cômodo, pediu para que ela contasse até cinquenta enquanto ele ia embora, e fugiu do local.

Em depoimento à PM, ela informou ter reconhecido o suspeito, que seria um homem de 22 anos, de nome não divulgado, que já havia trabalhado com seu irmão.

O suspeito foi localizado em um bar no distrito de São Pedro, no mesmo município. Após abordagem, ele indicou a residência onde estava a arma utilizada no crime, um revólver de calibre .38, que havia sido escondida em uma caixa de sapatos junto a um simulacro de arma de fogo e R$ 786. Durante depoimento, o homem contou que observou a rotina da família por alguns dias para premeditar o crime. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Ibatiba, no Caparaó capixaba, com o material apreendido.