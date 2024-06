"Valeu a pena esperar"

Pedido de casamento em balão de Pedra Azul viraliza nas redes

Passeio que é novidade na região Serrana do Espírito Santo já virou palco de cenas de amor em meio a cenário de filme

2 min de leitura min de leitura

Yanca Koppe disse sim ao cantor sertanejo Mateus Matos em meio às nuvens. ( Rondinely Quintino)

O amor nunca precisou de grandes gestos. Entretanto, há momentos em que a vida real ganha ares de conto de fadas, com cenas belas e palavras cuidadosamente escolhidas, que roubam o fôlego e derretem os corações românticos.

Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Yanca Koppe terá, para sempre, um desses momentos na memória, pois, ao amanhecer do dia 28 de maio, a fotógrafa recebeu o tão sonhado pedido de casamento, em um cenário digno de filmes românticos.

Enquanto a jovem, nascida em Macaé (RJ) comemorava — com um pequeno atraso — o aniversário de 27 anos em um balão em Pedra Azul, na região Serrana capixaba, o músico Mateus Matos se ajoelhou para pedir a mão dela. Veja vídeo:

“Fizemos nove anos de relacionamento no dia do meu aniversário, que era no dia 27. Subimos (a serra), mas estava bem nublado, então o piloto pediu para segurar a vaga para o dia 28 porque viu que eu tinha levado um bolo e um vestido para fazer fotos e ficou com pena. Conseguimos fazer o voo no dia 28, ao nascer do sol, e foi quando tudo aconteceu", lembrou.

O momento foi capturado em um vídeo postado pela fotógrafa nas redes sociais. As cenas viralizaram e já somam mais de 267 mil visualizações.

Yanca Koppe disse sim ao cantor sertanejo Mateus Matos em meio às nuvens Tela cheia 1 de 7

Embora o casal já tivesse falado sobre casamento ao longo dos anos, Yanca conta que o pedido a pegou de surpresa e que não imaginava que Mateus fosse fazer o pedido.

“Eu fui lá querendo realizar meu sonho de voar de balão. É (um serviço) muito demandado e eu queria fazer as fotos de aniversário. Por ser um balão muito colorido, fui de branco, levei um bolinho branco. Só de estar lá em cima, já fiquei muito emocionada, porque (voar de balão) era uma coisa que eu sonhava. Então, na hora do pedido, levei um susto. Tem gente que acha que foi ensaiado, mas eu estava tão distraída fazendo as fotos que inclusive demorei a ver que ele tinha ajoelhado. Minhas mãos começaram a tremer", explicou.

Feliz, ela conta que o casal agora prepara uma comemoração de noivado com a família e, somente depois, dará início aos preparativos para o casamento.

“Valeu a pena esperar”, finaliza.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta