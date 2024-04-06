Cristais para o amor: guia para harmonizar relacionamentos e energias

Você sabia que existem cristais para o amor, que podem até trabalhar seus chakras, os nossos centros de energia, e ajudar a trabalhar diversos problemas?
Então, a seguir, compartilho uma lista de 10 Cristais para o amor, orientando quais são os benefícios de cada um e em quais situações são recomendados.
Você pode encontrar essas pedras na forma bruta e rolada, mas também em drusas, pingentes, anéis e pulseiras. Ainda pode usar junto ao corpo, carregar consigo ou usar na decoração. Só cuide, pois cristais em excesso podem prejudicar a energia.
Além de usar para si, são uma ótima opção de presente para quem você ama. Então, use e abuse do poder dos cristais do amor!
10 Cristais para o amor
Confira as propriedades energéticas de cada um dos cristais para o amor.
1. Ágata de fogo para aquecer a relação
- Ligada à circulação sanguínea
- Aumenta a energia vital
- Trabalha a potência sexual
- Aumenta a libido
2. Olho de tigre para aquela pessoa que não sabe o quanto é incrível
- Eleva a autoestima
- Desperta a autoconfiança
- Traz coragem
- Aumenta a intuição e a proteção espiritual
3. Turmalina Melancia para limpar o coração
- Trabalha o chakra cardíaco, limpando o coração de mágoas, rancores e amargura
- Ajuda a lidar com feridas emocionais
- Desbloqueia a energia vital
4. Howlita branca para quem você ama dormir melhor
- Traz paz e harmonia
- Acalma a mente
- Combate a insônia
- Coloque essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não incomode
5. Água-marinha para amenizar o estresse da pessoa amada
- Calmante natural
- Facilita o relaxamento físico e mental
- Traz paz interior
- Conecta a pessoa aos planos mais elevados
6. Quartzo Verde para trazer equilíbrio
- Trabalha saúde e a estabilidade
- Equilibra mente, corpo e alma
7. Citrino para quando seu amor precisa se alegrar
- Pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo
- Dá um banho de disposição e bom humor em quem o utiliza
- Também atrai prosperidade e sorte
8. Fuchsita para quando é preciso parar de se preocupar tanto
- Estimula a leveza, a suavidade e o desapego dos problemas e pensamentos angustiantes
- É muito bom para pessoas que costumam ficar preocupadas a maior parte do tempo
9. Quartzo Rosa para amolecer um coração de pedra
- Cristal do amor incondicional, da sensibilidade e da delicadeza
- Proporciona profunda conexão com o chakra cardíaco
- Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada
- Atenção: por ser uma pedra que conecta profundamente a pessoa aos seus sentimentos, não deve ser utilizada diariamente e, de preferência, deve ser acompanhada de um cristal da cor verde, como o quartzo verde.
10. Turmalina negra para proteger a pessoa amada
- É sensacional para proteção
- Cria um escudo protetor que vai deixar seu amor bem longe de energias negativas
Melissa MellTaróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]