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Cristais para o amor: guia para harmonizar relacionamentos e energias

Veja as propriedades energéticas de cada pedra e veja qual se encaixa perfeitamente com a pessoa que você gosta
Personare

Personare

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 10:25

Cristais para o amor: Guia para harmonizar relacionamentos e energias
Cristais para o amor: Guia para harmonizar relacionamentos e energias Crédito: Personare
Você sabia que existem cristais para o amor, que podem até trabalhar seus chakras, os nossos centros de energia, e ajudar a trabalhar diversos problemas?
Isso porque os cristais promovem bem-estar e atuam de forma vibracional e energética. São muito poderosos, pois através de suas propriedades físicas e químicas reequilibram energias, agindo no corpo físico, mental e espiritual.
Então, a seguir, compartilho uma lista de 10 Cristais para o amor, orientando quais são os benefícios de cada um e em quais situações são recomendados.
Você pode encontrar essas pedras na forma bruta e rolada, mas também em drusas, pingentes, anéis e pulseiras. Ainda pode usar junto ao corpo, carregar consigo ou usar na decoração. Só cuide, pois cristais em excesso podem prejudicar a energia.
Além de usar para si, são uma ótima opção de presente para quem você ama. Então, use e abuse do poder dos cristais do amor!

10 Cristais para o amor

Confira as propriedades energéticas de cada um dos cristais para o amor.

1. Ágata de fogo para aquecer a relação

  • Ligada à circulação sanguínea

  • Aumenta a energia vital

  • Trabalha a potência sexual

  • Aumenta a libido

2. Olho de tigre para aquela pessoa que não sabe o quanto é incrível

  • Eleva a autoestima

  • Desperta a autoconfiança

  • Traz coragem

  • Aumenta a intuição e a proteção espiritual

3. Turmalina Melancia para limpar o coração

4. Howlita branca para quem você ama dormir melhor

  • Traz paz e harmonia

  • Acalma a mente

  • Combate a insônia

  • Coloque essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não incomode

5. Água-marinha para amenizar o estresse da pessoa amada

  • Calmante natural

  • Facilita o relaxamento físico e mental

  • Traz paz interior

  • Conecta a pessoa aos planos mais elevados

6. Quartzo Verde para trazer equilíbrio

  • Trabalha saúde e a estabilidade

  • Equilibra mente, corpo e alma

7. Citrino para quando seu amor precisa se alegrar

  • Pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo

  • Dá um banho de disposição e bom humor em quem o utiliza

  • Também atrai prosperidade e sorte

8. Fuchsita para quando é preciso parar de se preocupar tanto

  • Estimula a leveza, a suavidade e o desapego dos problemas e pensamentos angustiantes

  • É muito bom para pessoas que costumam ficar preocupadas a maior parte do tempo

9. Quartzo Rosa para amolecer um coração de pedra

  • Cristal do amor incondicional, da sensibilidade e da delicadeza

  • Proporciona profunda conexão com o chakra cardíaco

  • Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada

  • Atenção: por ser uma pedra que conecta profundamente a pessoa aos seus sentimentos, não deve ser utilizada diariamente e, de preferência, deve ser acompanhada de um cristal da cor verde, como o quartzo verde.

10. Turmalina negra para proteger a pessoa amada

  • É sensacional para proteção

  • Cria um escudo protetor que vai deixar seu amor bem longe de energias negativas
Melissa MellTaróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]

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