Cristais para o amor: Guia para harmonizar relacionamentos e energias Crédito: Personare

Então, a seguir, compartilho uma lista de 10 Cristais para o amor, orientando quais são os benefícios de cada um e em quais situações são recomendados.

Você pode encontrar essas pedras na forma bruta e rolada, mas também em drusas, pingentes, anéis e pulseiras. Ainda pode usar junto ao corpo, carregar consigo ou usar na decoração. Só cuide, pois cristais em excesso podem prejudicar a energia.

Além de usar para si, são uma ótima opção de presente para quem você ama. Então, use e abuse do poder dos cristais do amor!

10 Cristais para o amor

Confira as propriedades energéticas de cada um dos cristais para o amor.

1. Ágata de fogo para aquecer a relação

Ligada à circulação sanguínea





Aumenta a energia vital





Trabalha a potência sexual





Aumenta a libido



2. Olho de tigre para aquela pessoa que não sabe o quanto é incrível

Eleva a autoestima





Desperta a autoconfiança





Traz coragem





Aumenta a intuição e a proteção espiritual



3. Turmalina Melancia para limpar o coração

Trabalha o chakra cardíaco, limpando o coração de mágoas, rancores e amargura





Ajuda a lidar com feridas emocionais





Desbloqueia a energia vital



4. Howlita branca para quem você ama dormir melhor

Traz paz e harmonia





Acalma a mente





Combate a insônia





Coloque essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não incomode



5. Água-marinha para amenizar o estresse da pessoa amada

Calmante natural





Facilita o relaxamento físico e mental





Traz paz interior





Conecta a pessoa aos planos mais elevados



6. Quartzo Verde para trazer equilíbrio

Trabalha saúde e a estabilidade





Equilibra mente, corpo e alma



7. Citrino para quando seu amor precisa se alegrar

Pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo





Dá um banho de disposição e bom humor em quem o utiliza





Também atrai prosperidade e sorte



8. Fuchsita para quando é preciso parar de se preocupar tanto

Estimula a leveza, a suavidade e o desapego dos problemas e pensamentos angustiantes





É muito bom para pessoas que costumam ficar preocupadas a maior parte do tempo



9. Quartzo Rosa para amolecer um coração de pedra

Cristal do amor incondicional, da sensibilidade e da delicadeza





Proporciona profunda conexão com o chakra cardíaco





Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada





Atenção: por ser uma pedra que conecta profundamente a pessoa aos seus sentimentos, não deve ser utilizada diariamente e, de preferência, deve ser acompanhada de um cristal da cor verde, como o quartzo verde.



10. Turmalina negra para proteger a pessoa amada

É sensacional para proteção





Cria um escudo protetor que vai deixar seu amor bem longe de energias negativas

